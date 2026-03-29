Минић: Одговоран рад Владе допринијеће да немамо тако велике финансијске ударе

АТВ
29.03.2026
12:42
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изразио је наду да ће Народна скупштина Републике Српске сутра усвојити сет закона о повећању плата и да ће од априла услиједити нови обрачун плата.
Минић је истакао да је то прво повећања плата ове године и подсјетио на активности које се односе на враћање акциза које припадају у буџет Републике Српске, што ће износити скоро 10 фенинга по литру нафте за грађане.
"Пратимо све оно што се дешава, апсолутно свјесни ситуације да не можемо само рећи да је инфлација 3,5 или 3,6 одсто и да је ових пет одсто довољно", изјавио је Минић у Пелагићеву.
Република Српска
Цвијановић: Сраман однос бошњачких представника према невиним жртвама у Јасеновцу
Он је напоменуо да су представници синдиката изнијели мишљење да ово није довољно.
"Не постоји мјера која ће обезбиједити да у једном моменту ви превазиђете кризу, али одговоран рад Владе и политике које се односе управо на грађане, повећање средстава које ће сваки месец улазити у куће наших грађана допринијеће томе да немамо баш тако велике фискалне ударе и да ћемо моћи све ово превазићи", нагласио је Минић.
Он је изразио наду да ће рат на Блиском истоку што прије стати.
"Дивљање цијена енергената и проблем са сировинама који ће се прелити сигурно не само у Европу, него и овде код нас, правиће и даљи удар на финансијску стабилност, али пратимо и одговарамо. Надам се да ћемо већ сутра на Народној скупштини све то завршити одмах, објавити у Службеном гласнику и од априла ићи са новим обрачуном плата", поручио је Минић, преноси Срна.
Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске на чијем је дневном реду сет закона о повећању плата биће одржана сутра.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
БиХ
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
14
30
14
23
14
06
13
58
13
53
Тренутно на програму