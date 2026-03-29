Предложено увођење накнаде за здравствени додатак и увећање коефицијената у здравству

29.03.2026
Приједлогом закона о измјенама и допунама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске, додатно је дефинисано право на накнаду за здравствени додатак за здравствене раднике и здравствене сараднике који учествују у пружању здравствених услуга, те су дефинисани увећани платни коефицијенти.
У образложењу наведеног акта, који би се сутра пред посланицима требао наћи по хитном поступку, прецизира се да је додатно дефинисано и право на накнаду за здравствени додатак за здравствене раднике и здравствене сараднике обављају послове у области судске медицине.
Дефинисано је да се износ бруто накнаде за здравствени додатак одређује у распону до 20 одсто просјечне бруто плате исплаћене у Републици Српској у претходној години, узимајући у обзир услове пословања, расположиве изворе финансирања и циљ који се жели постићи у смислу унапређења квалитета здравствене заштите.
"Влада Српске одлуком прописује висину и начин исплате накнаде за здравствени додатак", наведено је у тексту образложења предложеног акта.
Дефинисани су и платни коефицијенти, утврђене су платне групе, платне подгрупе и одређени платни коефицијенти за обрачун плата запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске.
"Платни коефицијенти се увећавају у одређеном проценту и то тако да директори здравствених установа, њихови замјеници, помоћници и савјетници, као запослени са највећим платним коефицијентима, остваре увећање плате од три одсто, љекари специјализанти од седам одсто, главне сестре здравствене установе са високом стручном спремом остваре увећање основне плате за 10 одсто, а остали запослени пет одсто", наведено је у образложењу.
Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске на чијем је предложеном дневном реду сет приједлога закона о повећању плата требало би да буде одржана сутра у 12.00 часова, преноси Срна.
