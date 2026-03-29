За подстицаје 3,5 милиона КМ: Рок за пријаве до 1. априла

Аутор: АТВ
29.03.2026
11:01
Министарство привреде и предузетништва Српске обавјештава привреднике да у сриједу, 1. априла, истиче рок за пријаву на јавни позив за додјелу подстицаја за побољшање конкурентности малих и средњих предузећа, те за промоцију малих и средњих предузећа у овој години за шта је предвиђено укупно 3,5 милиона КМ, речено је Срни у овом министарству.
Подстицајна средства за побољшање конкурентности малих и средњих предузећа додјељују се за дигиталну трансформацију пословних процеса, набавку опреме и очување традиционалних заната.
Подстицаји ће се додјељивати по принципу рефундације, односно по реализацији и плаћању прихваћених улагања, а за ове намјене предвиђено је 2.500.000 КМ.
Период реализације улагања је од 1. јануара до 31. октобра ове године, осим у случају авансног плаћања у 2025. години за набавку опреме.
Подстицајна средства за промоцију малих и средњих предузећа додјељују се за организовање заједничког наступа малих и средњих предузећа на сајмовима у иностранству, организовање сајма и организовање конференције, а за ове намјене предвиђено је 1.000.000 КМ.
Период реализације активности је од 1. новембра 2025. до 31. октобра 2026. године.
Заинтересовани привредни субјекти и организације могу се пријавити и 1. априла достављањем захтјева са потребном документацијом путем поште или на адресу Министарства привреде и предузетништва - Трг Републике Српске број један.
Сви потребни обрасци за попуњавање, који се односе на захтјев за додјелу подстицаја могу се преузети на интернет страници Министарства привреде и предузетништва.
