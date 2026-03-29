Метеоролог најавио обилне падавине: Надамо се да неће доћи до драматичног сценарија

29.03.2026
Агенција за водно подручје ријеке Саве издала је хитно обавјештење о прогнози ванредног хидролошког стања за период од 28. до 31. марта.
Очекују се обилне падавине које ће узроковати значајан пораст водостаја на сјеверу и сјеверозападу земље. Стручњаци упозоравају да се највећи ризик од излијевања ријека из корита односи на Унско-сански и Тузлански кантон.
О временским (не)приликама за Нови дан говорио је метеоролог Недим Сладић, који истиче да је највећи дио падавина већ иза нас те да се ситуација постепено смирује.
"Генерално гледано, када је ријеч о падавинама, већина је иза нас и сада полако слабе. Наредни период не доноси неку битнију количину падавина све до краја мјесеца. Данас већи дио дана слиједи смиривање, будући да се систем који циркулише изнад наше земље помјерио јужније. Крајина може очекивати побољшање, док источна Босна може очекивати нове сусњежице, па и снијег", казао је Сладић.
Додаје да ће временске прилике у Босни и Херцеговини остати промјењиве те да стабилизације нема у наредних седам до осам дана.
"Захваљујући продору сјеверног ваздуха имаћемо нови вал влаге и падавина током уторка и сриједе. Имамо хладан ваздух, температуре остају испод уобичајених за ово доба године. Битније стабилизације у наредном периоду немамо. Ово је цијена јер смо имали топао фебруар и прву половину марта", навео је Сладић.
Он се осврнуо и на питање раног упозоравања у Босни и Херцеговини.
"Зашто БиХ нема систем за обавјештавање, да ли је питање политике, не знам. Систем служи да упозори људе да могу реаговати на вријеме. Врло је важно истакнути двије ствари – да ли у нашој земљи постоји адекватна инфраструктура која би ово могла подржати и, ако не постоји, зашто не постоји", истакао је.
У наредним данима у нашој земљи поново се очекују падавине, на граници сусњежице и снијега, што потврђује да зима још увијек није у потпуности завршена. Према народној метеорологији, сматра се да три мартовске буре морају “испухати” прије доласка правог прољећа. Како наводи Сладић, ово је била друга мартовска бура, док се трећа очекује у уторак, пише Дневни Аваз.
Протекли период био је сух, а падавине су се јављале спорадично, због чега је земљи недостајало влаге. Са новим количинама падавина и већ постојећим сњежним покривачем очекује се пораст водостаја.
"Највећа опасност од бујица у наредном периоду је на сјеверу. Надамо се да неће доћи до драматичног сценарија, али треба пратити стање, посебно оно што ће се дешавати у уторак и сриједу", упозорио је Сладић.
