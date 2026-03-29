Јесте ли помјерили казаљке? Почело љетње рачунање времена

Аутор: АТВ
29.03.2026
08:13
Љетње рачунање времена почело је ноћас, у недјељу, 29. марта, у 2.00 сата, тако што је казаљка на сату помјерена за један час унапријед.
Дакле, вријеме у 2.00 сата помјерено на 3.00 сата.
Помјерањем казаљке часовника ноћ је „скраћена“, а дан продужен за 60 минута, након зимског рачунања времена.
На подручју бивше Југославије љетње рачунање времена уведено је 27. марта 1983. године.
Љетње рачунање времена почиње посљедње недјеље у марту у два сата ујутру, а завршава се посљедње недјеље у октобру, када почиње зимско рачунање времена.
У свијету 110 земаља користи љетње рачунање времена, углавном у Европи и Сјеверној Америци, док Бјелорусија, Грузија, Турска и Русија имају исто вријеме и зими и љети, преноси Танјуг.
