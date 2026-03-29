Logo
Large banner

Јесте ли помјерили казаљке? Почело љетње рачунање времена

Аутор:

АТВ

29.03.2026

08:13

Коментари:

0
Sat, pomjeranje sata, jesen
Фото: Unsplash

Љетње рачунање времена почело је ноћас, у нед‌јељу, 29. марта, у 2.00 сата, тако што је казаљка на сату помјерена за један час унапријед.

Дакле, вријеме у 2.00 сата помјерено на 3.00 сата.

Помјерањем казаљке часовника ноћ је „скраћена“, а дан продужен за 60 минута, након зимског рачунања времена.

На подручју бивше Југославије љетње рачунање времена уведено је 27. марта 1983. године.

Љетње рачунање времена почиње посљедње нед‌јеље у марту у два сата ујутру, а завршава се посљедње нед‌јеље у октобру, када почиње зимско рачунање времена.

У свијету 110 земаља користи љетње рачунање времена, углавном у Европи и Сјеверној Америци, док Бјелорусија, Грузија, Турска и Русија имају исто вријеме и зими и љети, преноси Тан‌југ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ljetno računanje vremena

Вријеме

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner