Водостај Врбање тренутно, 28. март

Аутор:АТВ
28.03.2026
22:24
Према доступним подацима на сајту РХМЗ, водостај Врбање тренутно износи 114 cm.
Посљедња мјерења извршена су у 22:00, субота, 28. март 2026. године.
Јутрос је дошло до наглог раста водостаја ријека широм Републике Српске. У поноћ 27. марта водостај Врбање је износио 63 cm.
Јавна установа "Воде Српске" позвала је све институције, привредне субјекте и становништво на максималан опрез у наредним данима, у циљу заштите од могућег изливања водотокова.
"С обзиром да је најављен наставак интензивних падавина у свим дијеловима Републике Српске осим у Херцеговини, наше надлежне службе су у пуној приправности и реагују на терену у складу са својим овлаштењима", наведено је у саопштењу "Вода Српске".
Из ове установе напомињу да су током дана надлежне службе у више наврата интервенисале због неповољног развоја ситуације на терену.
Како је наведено, на подручју Приједора бујични токови угрожавају приобаље док је ријека Сана за сада под контролом.
Слична ситуација је и у другим дијеловима Републике Српске гдје су веће ријеке у коритима док проблеме праве бујични токови.
На подручју Прњавора нагло је порастао водостај ријеке Вијаке, као и водостај у акумулацији Дренова, а низводно на подручју Дервенте и Брода и даље је повишен водостај ријеке Укрине.
"Због дотока унутрашњих вода порастао је и водостај у каналским мрежама у цијелој Републици Српској. Захваљујући улагањима Владе Републике Српске у чишћење и реконструкцију каналске мреже у протеклим годинама, посебно у западном дијелу Републике Српске, значајно је унапређено функционалност каналског система", истиче се у саопштењу.
Из "Вода Српске" напомињу да се то најбоље показује у актуелној ситуацији јер су канали оспособљени за прихват великих количина воде, чиме се растерећују већи водотокови и спречавају већа изливања.
На Мајевичком ободном каналу у Семберији уклоњена је привремена преграда која је била постављена за потребе изградње моста на датој локацији, како би се отворио проток воде.
Јавна установа "Воде Српске" била је приморана и да поднесе пријаву надлежним органима против једног лица због угрожавања безбједности и функционалности бране Дренова код Прњавора.
Лице чији су иницијали С.С. поставило је рибарске мреже на објекту бране, што у ситуацији даљег раста водостаја може довести до смањења функционалности прелива бране и угрожавања стабилности самог објекта.
"Надлежни из `Воде Српске` више пута током дана су захтијевали од дотичног лица да уклони постављене мреже, што је исти одбио да учини. Након тога, против истог је поднесена пријава надлежним органима, са назнаком хитности поступања, а све у циљу заштите становништва и материјалних добара од штетног дјеловања воде", додаје се у саопштењу.
