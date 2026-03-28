Logo
Large banner

Све ријеке испод кота редовне одбране од поплава

Аутор:

АТВ

28.03.2026

17:35

Коментари:

0
Мјерење водостаја ријеке
Фото: АТВ БЛ

У Републици Српској забиљежен је умјерен, а локално и израженији пораст водостаја усљед остварених падавина, али су све ријеке на којима Републички хидрометеоролошки завод обавља мониторинг испод кота редовне одбране од поплава, саопштило је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Због обилних падавина у претходна два дана наставиће се пораст водостаја ријека на сливовима ријека Сане и Уне.

- На овим сливовима се не очекују нове јаче падавине, али у горњим дијеловима сливова се налази велики снијежни покривач - наведено је у објави на "Инстраграм" налогу Министарства.

Нове падавине од Бањалуке ка Добоју и истоку, у брдско-планинским предјелима снијег, у нижим предјелима киша и снијег, узроковаће додатни пораст водостаја, најизраженији на сливу Укрине.

Очекују се и проблеми са оборинским и бујичним водама и отицањем воде у урбаним зонама.

Наредних дана се очекује и пораст водостаја ријеке Саве.

Из Републичког хидрометеоролошког завода напомињу да се падавине очекују током већег дијела наредне седмице.

Количине падфавина неће бити велике до 1. априла, али се током 2. априла очекују поново јаче падавине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

vodostaj

vodostaji rijeka

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner