Све ријеке испод кота редовне одбране од поплава

Аутор:АТВ
28.03.2026
17:35

У Републици Српској забиљежен је умјерен, а локално и израженији пораст водостаја усљед остварених падавина, али су све ријеке на којима Републички хидрометеоролошки завод обавља мониторинг испод кота редовне одбране од поплава, саопштило је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Због обилних падавина у претходна два дана наставиће се пораст водостаја ријека на сливовима ријека Сане и Уне.
Хроника
Удес у Бањалуци: Преврнуо се аутомобил
- На овим сливовима се не очекују нове јаче падавине, али у горњим дијеловима сливова се налази велики снијежни покривач - наведено је у објави на "Инстраграм" налогу Министарства.
Нове падавине од Бањалуке ка Добоју и истоку, у брдско-планинским предјелима снијег, у нижим предјелима киша и снијег, узроковаће додатни пораст водостаја, најизраженији на сливу Укрине.
Очекују се и проблеми са оборинским и бујичним водама и отицањем воде у урбаним зонама.
Наредних дана се очекује и пораст водостаја ријеке Саве.
Хроника
Претицао аутомобил који је покушавао непрописно да скрене и ударио у дрво: Погинуо на лицу мјеста
Из Републичког хидрометеоролошког завода напомињу да се падавине очекују током већег дијела наредне седмице.
Количине падфавина неће бити велике до 1. априла, али се током 2. априла очекују поново јаче падавине.
