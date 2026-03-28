Даница Црногорчевић открила зашто је за њу овај манастир посебан: ''Због кћерке сам ноћила усред зиме..''

28.03.2026
17:04
Пјевачица етно музике Даница Црногорчевић, заједно са супругом, свештеником Иваном Црногорчевићем и њиховом дјецом недавно је посјетила манастир Острог.
Острог је за њих посебно мјесто и има посебну важност будући да је њихова ћерка Касијана по рођењу водила тешку битку за живот.
Пјевачица и њен супруг су посјетили ово свето мјесто а уз фотографије са тог мјеста подијелили су емотивне ријечи о вјери и чудима, које је објавио Даницин супруг, свештеник Иван.
- Пјесма је наша немоћна пред химном чудеса Твојих, њима свједочиш Бога сваком покољењу. Пред Тобом ријечи наше се губе и свака земаљска брига нестаје. У дјелима Твојим јавља се небо, у сабору светих пјеваш: Алилуја. Благослов светог оца Василија Острошког да буде са свима вама!".
Њихова ћеркица Касијана је данас прави борац, иако су њени први дани били изузетно тешки. Рођена је два мјесеца прије термина јер је Даница имала опасно висок крвни притисак (230/125). "Послата сам хитно у Клинички центар, а пола сата по доласку пукао ми је водењак, Господ је тако уредио", испричала је пјевачица. Дјевојчица је на рођењу била тешка свега килограм и по, а љекари на неонатологији готово да нису вјеровали да ће успјети да се извуче и преживи.
У најтежим тренуцима, док је беба била у критичном стању, донијета је важна одлука. Како је Иван раније објаснио, прије двије године, 10. фебруара, свештеник Предраг Шћепановић крстио је Касијану директно у инкубатору. Даница је открила да их је дан након порођаја назвао владика и савјетовао да се беба што прије крсти.
- Одмах послије крштења бебино стање је кренуло набоље - свједочи пјевачица, додајући да су дјевојчицу, док је била у инкубатору, сви звали Живка. Упркос тешком почетку, Касијана је невјероватно напредовала и проходала је већ са 11 мјесеци.
Популарна пјевачица истиче да јој је вјера помогла да преброди овај драматичан животни период. Током трудноће свакодневно је читала Акатист Пресветој Богородици, Псалтир и Свето писмо, а за здравље своје насљеднице жртвовала је и сопствени комфор.
- Током зиме сам и ноћила у манастиру Острог. Увјерена сам да је моја чврста вјера у Господа помогла да беба преживи", искрена је Даница.
Иначе, дјевојчица је име Касијана добила по наслову књиге владике Николаја, коју је Иван поклонио Даници још док су били вјерени, па су обоје одлучили да се њихова ћерка баш тако зове, преноси Телеграф.рс.
