У случају невремена никада не паркирајте аутомобил на овим мјестима

28.03.2026
Ако током невремена бирате између више паркинг мјеста, најопрезнији треба да будете уз велика, стара стабла са широком и густом крошњом. Разлог је једноставан. Што је крошња већа, вјетар на њу дјелује јачом силом.
Ако је притом тло натопљено, а коријен ослабљен или ограничен урбаним условима, стабло може да изгуби стабилност и без претходно видљивог пуцања дебла, пише тпортал.хр. Због тога су у градовима посебно проблематична стабла која споља дјелују потпуно здраво, а заправо имају нарушену механичку стабилност.
Када је ријеч о врстама, већи опрез потребан је код стабала познатих по плитком или површинском коренском систему, посебно ако су висока и изложена вјетру. У тој групи често се спомињу, на примјер, брезе и смрча, јер такав тип коријена у влажном и растреситом тлу смањује отпорност на обарање вјетром.
Један од највећих проблема у градовима није само врста дрвета, него и начин на који оно расте. Стабла засађена у малим отворима у асфалту, уз ивичњаке, саобраћајнице, паркинге и испод мреже подземних инсталација често немају довољно простора за нормалан развој коријена.
Због тога коријен остаје плићи, деформисан или оштећен, а цијело стабло механички слабије него што изгледа на први поглед. Управо зато мјесто гдје стабло расте понекад је једнако важно као и сама врста.
То значи да је током невремена посебно ризично да паркирате ауто испод стабала која расту уз пут, између тротоара и улице, уз трамвајске трасе, поред градилишта или на мјестима гдје су недавно извођени радови на цијевима, кабловима и инфраструктури.
Без обзира на врсту, ауто не треба да остављате испод стабла које показује јасне знакове оштећења. То укључује:
Такви знаци не значе увијек да ће стабло одмах пасти, али у комбинацији са јаким ветром представљају озбиљан ризик и за возила и за пролазнике.
У контексту актуелног невремена, најгора одлука је да оставите аутомобил под старим дрворедима, испод великих крошњи уз саобраћајнице, уз стабла која су видљиво нагнута или оштећена, као и поред стабала стиснутих у уске асфалтне отворе.
Ако баш морате да паркирате на отвореном, сигурније је да бирате чистији простор даље од високог зеленила, чак и ако то значи неколико минута дуже хода, преноси Мондо.
