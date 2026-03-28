Logo
Large banner

У случају невремена никада не паркирајте аутомобил на овим мјестима

Аутор:

АТВ

28.03.2026

16:47

Коментари:

0
Смрскан аутомобил у Загребу
Фото: HRT Radio Sljeme/Facebook/Screenshot

Ако током невремена бирате између више паркинг мјеста, најопрезнији треба да будете уз велика, стара стабла са широком и густом крошњом. Разлог је једноставан. Што је крошња већа, вјетар на њу дјелује јачом силом.

Ако је притом тло натопљено, а коријен ослабљен или ограничен урбаним условима, стабло може да изгуби стабилност и без претходно видљивог пуцања дебла, пише тпортал.хр. Због тога су у градовима посебно проблематична стабла која споља дјелују потпуно здраво, а заправо имају нарушену механичку стабилност.

Посебан опрез уз брезу

Када је ријеч о врстама, већи опрез потребан је код стабала познатих по плитком или површинском коренском систему, посебно ако су висока и изложена вјетру. У тој групи често се спомињу, на примјер, брезе и смрча, јер такав тип коријена у влажном и растреситом тлу смањује отпорност на обарање вјетром.

У граду су опасна и стабла из “асфалта”

Један од највећих проблема у градовима није само врста дрвета, него и начин на који оно расте. Стабла засађена у малим отворима у асфалту, уз ивичњаке, саобраћајнице, паркинге и испод мреже подземних инсталација често немају довољно простора за нормалан развој коријена.

Због тога коријен остаје плићи, деформисан или оштећен, а цијело стабло механички слабије него што изгледа на први поглед. Управо зато мјесто гдје стабло расте понекад је једнако важно као и сама врста.

То значи да је током невремена посебно ризично да паркирате ауто испод стабала која расту уз пут, између тротоара и улице, уз трамвајске трасе, поред градилишта или на мјестима гдје су недавно извођени радови на цијевима, кабловима и инфраструктури.

Ако видите ове знакове, не паркирајте ни на минут

Без обзира на врсту, ауто не треба да остављате испод стабла које показује јасне знакове оштећења. То укључује:

  • напукло дебло,
  • велику суву грану,
  • нагнут труп,
  • подигнуто тло око коријена,
  • шупљине у деблу,
  • гљиве на кори или при дну стабла, као и
  • крошњу која дјелује неуравнотежено или већ дјелимично поломљено.

Такви знаци не значе увијек да ће стабло одмах пасти, али у комбинацији са јаким ветром представљају озбиљан ризик и за возила и за пролазнике.

У контексту актуелног невремена, најгора одлука је да оставите аутомобил под старим дрворедима, испод великих крошњи уз саобраћајнице, уз стабла која су видљиво нагнута или оштећена, као и поред стабала стиснутих у уске асфалтне отворе.

Ако баш морате да паркирате на отвореном, сигурније је да бирате чистији простор даље од високог зеленила, чак и ако то значи неколико минута дуже хода, преноси Мондо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

parkiranje

drvece

невријеме

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Венс: САД ће ускоро изаћи из рата са Ираном

Свијет

Венс: САД ће ускоро изаћи из рата са Ираном

4 ч

0
Терапеути савјетују да је ово најлакши начин да се преболи раскид

Љубав и секс

Терапеути савјетују да је ово најлакши начин да се преболи раскид

4 ч

0
Ивица Дачић

Србија

Дачић: Молитва је помогла да се вратим међу живе

4 ч

2
Умор главобоља

Здравље

Понедјељак послије помјерања сата је најтежи: Ево како да ублажите симптоме

4 ч

0

Више из рубрике

Корпа пуна васкршњих јаја у различитим бојама.

Савјети

Колико љуски од лука је потребно за најљепшу боју васкршњих јаја?

6 ч

0
Овај напитак попијте прије спавања и килограми ће се топити док спавате

Савјети

Овај напитак попијте прије спавања и килограми ће се топити док спавате

21 ч

0
Струјни осигурач

Савјети

Ово је знак за озбиљну опасност у дому: Требате хитно да реагујете

22 ч

0
Храна се никада више неће лијепити за тигањ уз помоћ овог трика

Савјети

Храна се никада више неће лијепити за тигањ уз помоћ овог трика

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

05

Будућност славила у Лакташима

20

00

Коме је Иран дозволио да прође кроз Ормуски мореуз

19

42

Мјесецима се храбро борила: Преминула мала Ема (6)

19

25

Једна особа погинула на брзој цести Бањалука-Лакташи

19

23

Ограничења боравка у Шенген зони погађа превознике

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner