Logo
Large banner

Терапеути савјетују да је ово најлакши начин да се преболи раскид

Аутор:

АТВ

28.03.2026

16:17

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Раскиди могу бити заиста тешки, а опоравак од њих понекад може бити још тежи, доносећи мноштво емоција.

- Кривица, бијес, туга, а понекад и олакшање, све то може бити дио раскида - каже психолог Кели Хардинг.

- Туга због другачије будућности од замишљене је често дио динамике - каже др Хардинг.

Наставите да се бринете о себи

Када сте заглављени у осјећањима очаја, може бити тешко јасно размишљати. Вјероватно уопште не размишљате о сопственој добробити, али тада је то најважније. Нека старија истраживања показују да раскиди могу довести до несанице и угрожене имунолошке функције. Хардинг предлаже да се фокусирате на основе. Пратите своју рутину вјежбања, добро спавајте, једите здраву исхрану и одржавајте позитивне друштвене везе.

Окружите се људима које волите

Ваше срце вам можда говори да останете у кревету и игноришете свијет напољу, али излазак напоље ће вам вјероватно помоћи да се осјећате боље. Једна студија је открила да друштвене интеракције могу заштитити од осјећаја усамљености и депресије.

- Ослоните се на свој систем подршке. Дозволите пријатељима да вас подрже како бисте имали додатну љубав око себе. Реците "да" на позиве, било да је то да се видите уз ручак или кафу, или само да се дружите код куће.

Очекујте да ће исцјељење потрајати

Сурова истина је да ће вјероватно требати неко вријеме да се осјећате боље. Опоравак се не дешава увијек линеарно, а понекад се јаке емоције појаве ниоткуда. Знајте да је то очекивано. Емоције могу долазити у таласима, при чему добрих неколико дана претходи тешком.

Осјетите негативна осјећања

- Шта год да доживите, само знајте да је у реду имати осјећања која имате - каже Хардинг. А ако размислите о томе, само то што имате та осјећања показује вашу отвореност за љубав. Чињеница да имате способност да осјећате тако дубоко је дивна прогноза за вашу сљедећу везу. Раскиди, одбацивање и губитак су болни и чине нас емпатичнијим према другима. Умјесто да одгурнете негативна осјећања, разговарајте о њима директно са пријатељем, терапеутом, чланом породице или ментором.

(Новости Магазин)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

љубавне везе

Љубав

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

31

Драматично у Приједору: Вода носила ауто и возача

16

29

Захарова: Западна Европа ће бити жртва ако Зеленски добије атомско оружје

16

20

Венс: САД ће ускоро изаћи из рата са Ираном

16

17

Терапеути савјетују да је ово најлакши начин да се преболи раскид

16

07

Дачић: Молитва је помогла да се вратим међу живе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner