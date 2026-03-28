Терапеути савјетују да је ово најлакши начин да се преболи раскид

28.03.2026
16:17
Раскиди могу бити заиста тешки, а опоравак од њих понекад може бити још тежи, доносећи мноштво емоција.
- Кривица, бијес, туга, а понекад и олакшање, све то може бити дио раскида - каже психолог Кели Хардинг.
- Туга због другачије будућности од замишљене је често дио динамике - каже др Хардинг.
Када сте заглављени у осјећањима очаја, може бити тешко јасно размишљати. Вјероватно уопште не размишљате о сопственој добробити, али тада је то најважније. Нека старија истраживања показују да раскиди могу довести до несанице и угрожене имунолошке функције. Хардинг предлаже да се фокусирате на основе. Пратите своју рутину вјежбања, добро спавајте, једите здраву исхрану и одржавајте позитивне друштвене везе.
Ваше срце вам можда говори да останете у кревету и игноришете свијет напољу, али излазак напоље ће вам вјероватно помоћи да се осјећате боље. Једна студија је открила да друштвене интеракције могу заштитити од осјећаја усамљености и депресије.
- Ослоните се на свој систем подршке. Дозволите пријатељима да вас подрже како бисте имали додатну љубав око себе. Реците "да" на позиве, било да је то да се видите уз ручак или кафу, или само да се дружите код куће.
Сурова истина је да ће вјероватно требати неко вријеме да се осјећате боље. Опоравак се не дешава увијек линеарно, а понекад се јаке емоције појаве ниоткуда. Знајте да је то очекивано. Емоције могу долазити у таласима, при чему добрих неколико дана претходи тешком.
- Шта год да доживите, само знајте да је у реду имати осјећања која имате - каже Хардинг. А ако размислите о томе, само то што имате та осјећања показује вашу отвореност за љубав. Чињеница да имате способност да осјећате тако дубоко је дивна прогноза за вашу сљедећу везу. Раскиди, одбацивање и губитак су болни и чине нас емпатичнијим према другима. Умјесто да одгурнете негативна осјећања, разговарајте о њима директно са пријатељем, терапеутом, чланом породице или ментором.
