Понедјељак послије помјерања сата је најтежи: Ево како да ублажите симптоме

АТВ

28.03.2026

16:04

Умор главобоља
Фото: Pexels/Andrea Piacquadio

Љетно рачунање времена почиње ноћас, у недјељу, 29. марта тако што часовнике помјерамо за један сат унапријед, са два на три.

Наизглед ситна промјена на сату представља озбиљан изазов за наш организам и свакодневицу. Како помјерање сата утиче на мозак, сан и здравље, за РТС је појаснио др Драган Хрнчић, неурофизиолог и стручњак за поремећаје спавања.

Утицај и на психу и на физичко стање

- Промјене временских прилика, посебно дуготрајне падавине, у комбинацији са помјерањем сата, могу да утичу и на психу и на физичко стање. Често се јављају промјене расположења и осјећај благог пада енергије - објашњава др Драган Хрнчић.

Сам чин помјерања сата често не дјелује драматично, али посљедице постају видљиве већ на почетку радне недјеље.

- У недјељу нећемо толико осјетити, јер ћемо се пробудити у складу са својим биолошким сатом, али већ сутрадан долази до судара биолошког и друштвеног ритма. У понедјељак ћемо морати да се пробудимо у складу са својим друштвеним сатом… и схватићемо да смо украли један сат од спавања и ноћи, и додали га дану - напомиње неурофизиолог.

Посљедице су, како истиче, примјетне код већине људи.

- То је дан у коме ћемо имати највише посљедица – бићемо уморнији, поспанији и имаћемо мање енергије – каже он.

Ко најтеже подноси промјену

Иако је ријеч о помјерању од само једног сата, наглашава он, ефекат на организам није занемарљив, јер помјерамо цијео биолошки ритам.

Најосјетљивије групе су људи са одређеним навикама и здравственим стањима.

- Најтеже ће поднијети особе које спадају у такозвани касно вечерњи хронотип – „сове“, којима је и иначе тешко да устају рано - додаје Хрнчић.

Посебно су изложени и адолесценти, али и хронични болесници.

- Адолесценти имају помјерену фазу спавања и сада ће морати још раније да устају. Хронични болесници имају смањен адаптациони капацитет – појашњава.

Додатно, проблеми су израженији код оних који раде у смјенама.

- Људи који често мијењају смјене имају највеће проблеме са циркадијалним ритмом – истакао је Хрнчић.

Како се адаптирати

Иако је адаптација релативно кратка, нагла промјена може да буде изазов.

- Промјена ће трајати највише до седам дана, али је проблем што се деси нагло - каже Хрнчић.

Зато се препоручује постепена припрема.

- Можемо да ублажимо прелазак ако пар дана раније почнемо да помјерамо вријеме спавања у мањим интервалима – наглашава он.

Посебно је важно избјегавати навике које додатно ремете сан.

- Људи често посегну за већом количином кафе или одспавају поподне, умјесто 20 минута, сат или два и тиме додатно помјере успављивање увече, што није циљ – упозорава Хрнчић.

Кључну улогу има и свјетлост.

- Наш организам не мјери вријеме часовником, него свјетлошћу. Важно је да током дана будемо изложени свјетлости, а увече да створимо мрак – та смена „навија“ наш биолошки сат - објашњава др Хрнчић.

Прољећни умор или здравствени проблеми

Период промјене сата често се поклапа са такозваним прољећним умором, што може да збуни многе.

- Прољећни умор може да траје двије до три недјеље, до максимално мјесец дана - каже Хрнчић.

С друге стране, ефекти помјерања сата су краткотрајни. Ако тегобе трају дуже, потребно је потражити узрок.

- Ако симптоми перзистирају, то више није ни прољећни умор ни помјерање сата – треба тражити узрок, било да је у питању поремећај спавања или нешто друго, попут анемије – објашњава Хрнчић.

У покушају да ублаже тегобе, многи се окрећу суплементима.

- Најчешће се узима мелатонин, који је постао веома популаран - каже др Хрнчић. Међутим, упозорава, то није рјешење за све.

- Ако немате јасне индикације, он неће имати ефекат“, а чест проблем је и неправилна употреба. Људи гријеше са дозирањем и временом узимања, а истовремено занемарују основне навике за квалитетан сан. Не треба га узимати без консултације са љекаром, посебно ако се користе други лијекови – упозорава Хрнчић.

Да ли природно љетно или зимско вријеме

Коначно, питање које се често поставља јесте – да ли је овај систем у складу са нашим биолошким ритмом.

- Сматрамо да је зимско рачунање времена природније за наш организам - наводи Хрнчић.

Проблем љетњег времена је, како објашњава, у јутарњем мраку.

- Често се будимо прије изласка сунца, што није у складу са биолошким ритмом. Зато се савјетује постепено прилагођавање. Треба лећи као и обично, али се полако прилагођавати новом ритму - саветује др Драган Хрнчић.

Помјерање сата, иако дјелује као мала промјена, за организам представља озбиљан тест. Добра вијест је да се већина људи прилагоди у року од неколико дана – уз мало пажње, свјетлости и добрих навика сна.

