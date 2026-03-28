Ова имена за дјецу су тренутно најпопуларнија: Нека су испала из трке

Аутор:АТВ
28.03.2026
15:27
Листа имена никада није само листа. Она је преслик друштва у малом, тихи показатељ шта родитељи данас желе да њихова дјеца буду, како звуче, гдје припадају. Из године у годину, врх се мијења споро, али оно што се дешава испод површине говори много више.
Најновији подаци показују да се трендови не руше нагло, али се помјерају довољно да открију нову генерацију избора.
Када су у питању дјечаци, име Лука и даље држи прво мјесто без икакве конкуренције. То је већ постала константа, име које родитељи бирају готово инстинктивно, као сигурну опцију која никада не излази из моде.
Код дјевојчица, ипак долази до промјене. Ника је избила на прво мјесто и помјерила Мију на друго, што јасно показује да кратка, звучна имена и даље доминирају, али се укус лагано помјера.
У првих десет нема драматичних промјена, али чим се загребе мало дубље, у топ 20, види се да се сцена мијења. Марко и Леон се враћају међу најтраженија имена и гурају Теодора и Карла ниже на листи. Код дјевојчица, Уна и Софија потискују Петру и Виту, што говори о повратку класичних, али интернационално прихваћених имена.
Права промена види се тек када се погледа шири списак.
Код дјечака, нова имена која су ушла међу 50 најчешћих су Андрија, Матија и Ерик. То су имена која балансирају између традиције и модерног звука, довољно позната да буду сигурна, али довољно свјежа да дјелују другачије.
Код дјевојчица, листа нових улазака је нешто разноврснија. Ту су Каја, Луце, Лора и Дуња. Свако од ових имена носи другачију енергију, од кратких и урбаних до оних са јаким домаћим призвуком.
Занимљиво је да се нека имена враћају након што су претходне године испала, попут Ерика, Лоре и Луце, што јасно показује да трендови нису праволинијски, већ круже и враћају се у таласима.
Свака нова листа подразумијева и оне који су изгубили мјесто.
Код дјечака, из топ 50 испали су Антонио, Јона и Патрик. То су имена која су донедавно била веома популарна, али очигледно више не носе исти импулс код нових родитеља.
Код дјевојчица, са листе су нестале Катја, Теа, Тиа и Роза. Ова имена нису застарјела, али су очигледно уступила мјесто новим фаворитима који боље одговарају тренутном сензибилитету, преноси Она.рс.
На крају, ова листа није само преглед имена. То је снапсхот времена у којем живимо, гдје се традиција и тренд стално сударају, а родитељи покушавају да пронађу баланс између познатог и посебног.
