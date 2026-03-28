Јутјуб не престаје с измишљањем: Уводе бесмислену опцију

28.03.2026
Гугл је још у августу прошле године увео велике промене у свој Дисковер фид, замијенивши оригиналне наслове објава АИ генерисаним сажецима. Сада, исто тестира и за Јутјуб.
Они који често користе Дисковер већ су примијетили да Гугл сада групише више извора вијести са различитих сајтова у један блок. Пошто је све засновано на вештачкој интелигенцији, систем је склон грешкама, па се неријетко појављују нетачни или нелогични наслови. То, међутим, не спречава компанију да ову функцију прошири и на друге платформе, као што је Јутјуб.
Поједини корисници на Редиту пријавили су да им Јутјуб умјесто класичних наслова видео снимака приказује АИ сажетке. У примјерима које су подијелили корисници, наслови су потпуно уклоњени и замијењени кратким описима, без јасног назива видеа. За сада се чини да је тестирање ограничено на Андроид верзију апликације.
У пракси, фид сада приказује тамбнејл, а испод њега се налази преклопиви блок са АИ генерисаним описом. Такав приказ дјелује прилично непрактично, јер корисници морају додатно да отварају сваки сажетак како би уопште сазнали о чему се у видеу ради.
Због свега овога, претрага садржаја постаје спорија и заморнија, што је супротно логици платформе која жели да корисници што брже пронађу занимљив садржај, преноси "Андроид Ауторити".
Иако нема званичне потврде да ли ће ова функција бити шире имплементирана, дјелује вјероватно да ће се то догодити, с обзиром на све веће ослањање на АИ сажетке. У међувремену, изостанак наслова могао би бити само баг, али из Јутјуба још нема званичних информација о томе.
