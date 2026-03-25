Професор Драган Кораћ из Бањалуке ријешио деценијску енигму

25.03.2026
Ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Бањалуци (ПМФ УНИБЛ) доктор Драган Кораћ ријешио је деценијску енигму након година теоријских неслагања око прецизног дефинисања граница између феномена сигурности и безбједности.
У фокусу овог истраживања налази се један од најизазовнијих и најдуговјечнијих проблема савремене науке, прецизно дефинисање граница између феномена сигурности и безбједности. Овај комплексни, интердисциплинарни изазов додатно добија на значају у ери убрзаног развоја вјештачке интелигенције и све интензивнијег повезивања дигиталног и реалног свијета.
Након деценијских теоријских неслагања и развоја осам општих еволутивних модела, професор Кораћ прави историјски искорак, предлаже иновативни, јединствен инжењерски eCoSS модел, прво нумерички засновано рјешење које омогућава јасно, математички подржано разграничење ова два феномена. Модел комбинује напредне рачунарске и математичке методологије, омогућавајући емпиријску валидацију и визуализацију граница кроз реалне индустријске ИТ студије.
Резултати су недвосмислени и научно револуционарни јер јасно доказују да сигурност и безбједност нису синоними већ јасно раздвојена подручја дефинисана прецизном линијом разграничења. Ове јединствене чињенице представља основу за рјешавање бројних отворених питања, не само у ИТ сектору већ и у подручјима попут безбједности, биологије, политике, медицине и других научних дисциплина.
Развијени модел не само да разбија дугогодишње дилеме већ снажно утире пут новој генерацији истраживања и практичних рјешења, укључујући развој напредних алата за синхронизацију у сајбер подручју.
Његови најновији научно-истраживачки резултати, презентовани у раду Computational Engineering Approach-Based Modeling of Safety and Security Boundaries: A Review, Novel Model, and Comparison, објављени су у једном од најистакнутијих Спрингерових часописа Archives of Computational Methods in Engineering, наводе из УНИБЛ.
Ријеч је о најпрестижнијем научном часопису из ове области на СЦИ листи (Q1 WoS), са изузетно високим импакт фактором 12.1.
У овом значајном истраживању, поред професора Кораћа, учествовали и коаутори: доцент на ПМФ УНИБЛ др Димитрије Чвокић и редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду др Дејан Симић.
