ТикТок уводи нове формате огласа

24.03.2026
20:01
Компанија Тикток данас је објавила да уводи нове формате огласа, међу којима су и они који приказују лого другог бренда.
Тако ће корисници, када отворе апликацију, на страници за покретање, поред Тиктоковог, моћи да виде и симбол неке друге компаније, пренио је Тек кранч.
Нови формат огласа "Преузимање логотипа" омогућава компанијама да кобрендирају са Тиктоком на начин који привлачи пажњу корисника од тренутка када отворе апликацију.
Кинески технолошки гигант наводи да формат огласа показује партнерство, кредибилитет и културну релевантност, а истовремено оглашивачима пружа широк опсег.
Поред тога, нови формат огласа "У прајм тајму" омогућава брендовима да приказују низ огласа у одређено вријеме, било да је то током догађаја уживо или другог периода ангажовања.
Са овим форматом огласа, три узастопна огласа једног оглашивача биће приказана истом кориснику у одређеном временском прозору од 15 минута, преноси Танјуг.
Тикток наводи да брендови могу да користе овај формат да објаве континуирану причу током периода високе активности.
