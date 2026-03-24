Хиљаде људи одушевљене видео снимком из Крајине

24.03.2026
Један снимак из Крајине одушевио је хиљаде људи за свега неколико сати, а када га погледате сигурни смо да ће и вама поправити дан.
"Дид главни", наведено је у опису снимка који је објављен јутрос, 24. марта, на друштвеним мрежама, уз који иде и порука: "Ово има само у Цазину."
А, на снимку видимо старијег господина којег је ритам електронске музике расплесао и развеселио.
И док деда прати ритам савршено, попут честог госта рејв журки, његова пратња га пожурује. Снимак је за шест сати прегледало више од 200 хиљада људи, а уз хиљаде лајкова, нижу се и стотине коментара:
"А јесу неки што га пожурују, таман ухватио ритам, овај дид има више живота од младих мушкараца, тооо дидоо", и "Ма то дједице, само опуштено. Нису битне године, битно је како се осјећаш у њима..." или "Жив био дједе…тако се показује живот, а не године."
"Жив и здрав био диде... многи од тебе требају да уче како се живи свој живот и како се у истом ужива", пише још неко, док други додаје "Уљепша ми дан."
Погледајте снимак који ће вам сигурно уљепшати дан.
