Ненада Марковића грешком прогласили мртвим и направили му хаос

24.03.2026
Дана 16. марта 2026. Ненад Марковић из Вировитице званично је проглашен мртвим иако је жив, а то му је изазвало низ административних проблема.
За ову шокантну ситуацију сазнао је тек три дана касније, 19. марта, сасвим случајно, када је покушао допунити бон за мобилни путем мобилне апликације.
Трансакција није прошла јер му је картица била блокирана. Покушао је и с другом картицом, али без успјеха.
Већ наредног дана, 20. марта, одлучио је лично да провјери о чему је ријеч те је обишао двије банке. У обје су му рекли исто – његови рачуни су блокирани јер је у систему евидентиран као преминула особа.
Ради се о озбиљном пропусту који се догодио у Општој болници Вировитица. Управо је тамо 16. марта преминуо други мушкарац истог имена и презимена.
Али, приликом евидентирања података, уз преминулог је унесен ОИБ Ненада Марковића који је жив, чиме је дошло до замјене идентитета с озбиљним посљедицама. Према доступним информацијама, није ријеч само о административној грешци.
Постоје озбиљне индиције да је преминули пацијент био примљен и лијечен под туђим идентитетом, односно с ОИБ-ом, здравственом картом и медицинском документацијом Ненада Марковића из Вировитице. Увидом у документацију, укључујући отпусну листу, додатно се потврђују сумње у дубину грешке.
Наиме, у документима преминулог налазили су се подаци живог човјека.
Ненад Марковић описао је како је текао његов сусрет са системом након што му је речено да је "мртав“. У банци су му прво рекли да оде код матичара, па је питао зашто тамо, што му је постало сумњиво. Онда су му рекли да оде у ФИНА. Када је тамо дошао и показао личну карту, рекли су му: "Ви сте Ненад Марковић, али код нас стоји да сте мртви“.
Након тога отишао је у матичну службу, где је доживео додатни шок. Дошао је тамо и рекао:"Дошао сам да се 'оживим', мртав сам.“ Потом му је службеница тражила личну карту, проверила и рекла: „Уф, па стварно јесте.“Убрзо је постало јасно да је до грешке дошло приликом уноса података.
"Питао сам ко је то унио. Службеница је погледала папире и рекла: 'Па ја сам то унијела. Из болнице су послали ваше податке'", испричао је.
Ситуација је изузетно озбиљна, јер је други пацијент, који је преминуо, очигледно био лијечен под његовим идентитетом.
Посјетио је брата преминулог, који му је дао отпусну листу из вировитичке болнице, у којем јасно стоји да је пацијент примљен под његовим подацима, од адресе, и лијечен под његовим здравственим картоном. У отпусном писму наведени су сви лијекови које користи Ненад Марковић, тако да је цијела анамнеза његова, а не покојника.
Додаје да се ради о особи млађој од њега.
"Ја имам 67 година, а он је имао 59. У канцеларији је завладала паника када је откривено шта се догодило. Тражили су од болнице да се огласи и стварне податке о преминулом како би могли исправити грешку. У петак ујутро сам сазнао да сам 'мртав', а тек од суботе ми је ОИБ поново био у функцији", испричао је Ненад.
Цела ситуација га је дубоко потресла.
"Није ми било свеједно. У ФИНА су ме питали да ли сам ја Ненад Марковић, а људи иза мене су се смијали. Испада смијешно, али није", каже он.
Болница га је контактирала тек након што је случај почео да излази на видјело.
"Назвала ме је госпођа из болнице да разговарамо о мојим болестима. Звали су ме тек када је матична служба почела да истражује ко је погријешио", наставља своју причу.
Због овог пропуста Ненад Марковић привремено је остао без приступа банковним рачунима, а његови документи постали су неважећи, чиме је изгубио правни идентитет.
Брат преминулог Ненада у шоку је због нагле братове смрти и чињенице да је погрешан човјек проглашен мртвим умјесто његовог брата.
"Добио сам отпусно писмо у Погребном предузећу Лири, погледао сам и видио да то нису подаци мог брата. У међувремену ме је позвала патологија из ОБ Вировитица. Питали су ме да ли имам отпусу листу и личну преминулог. Звали су ме да дођем. Када сам дошао, питао сам патологињу како је то могуће, рекла је да је грешка. Не знам ко је погријешио. Не могу да кажем да ли је био погрешно лијечен", каже он и додаје:
"Брат никада раније није био болестан. Њему је нагло позлило, одвео сам га на хитну и одмах су интервенисали. Рекли су да је преминуо од срца и сепсе. Огромна је туга, мама ми је болесна, има карцином, брат и ја смо се бојали да она не умре, а сада ми је брат нагло преминуо. Жао ми је и господина који је дошао код мене, а којег су забуном прогласили мртвим. Сада, уз ову тугу, имам проблем и с тим да морам по нову отпусну листу, овог пута праву".
О случају је упит послат Општој болници Вировитица, тражећи одговоре на кључна питања: како је дошло до замјене идентитета, ко је заказао у процесу пријема пацијената, да ли је преминули пацијент лијечен под туђим идентитетом, да ли је због тога могло доћи до погрешног лијечења, ко сноси одговорност и које ће се мјере предузети како би се спречило понављање оваквих ситуација.
Такође је упитом тражено да се појасни да ли су о свему обавијештени Министарство здравља и друге надлежне институције, пише "24сата.хр".
