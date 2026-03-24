Потресна исповијест мајке убијеног Ивана Вијоглавина

- Не знам шта да вам кажем, а да није већ речено... Рекли су нам да је на тијелу имао три убодне ране и да му је пресјечен гркљан. Оружје су, наводно, бацили, а према налазима обдукције, није у питању био нож, већ нешто попут бодежа - каже за Телеграф.рс Лила, мајка убијеног младића, чији глас одаје тугу и невјерицу.

Друштво Обиљежено сјећање на жртве НАТО бомбардовања

Према њеним ријечима, детаљи са увиђаја додатно продубљују сумњу да се у ноћи злочина догодило много више него што је до сада познато.

- Инспектори су ми рекли да је, када су радили увиђај, по цијелој кафани било крви. Чак сам чула и да се прича да су тијело мог сина мјесецима држали у замрзивачу - наводи она, додајући да н езна колико су те информације тачне, али да их не може игнорисати.

Говорећи о осумњиченима за ово језиво убиство, оцу Михалу Л. (64) и његовом сину Михалу Л. (38), Лила истиче да не вјерује у верзију према којој је један човјек могао да почини овакав злочин.

- Старом је прије неколико година умрла жена и од тада је, колико знам, почео да пије. Стално је био алкохолисан. Мршав, готово као чачкалица, док је мој Иван био висок, снажан и у тренингу. Не вјерујем да га је стари убио. То је лаж - тврди она.

Економија Поврат дијела акциза добро дошао: Чим нема нафте, нема ничега

Посебно је, каже, узнемирава то што је чула од људи из мјеста, а што се односи на наводно уклањање трагова након злочина.

- Мјештани причају да су их видјели како износе замрзивач из куће и да сумњају да је тијело мог сина било у њему. Ја то нисам видјела и не могу да тврдим да је истина, али знам једно - да су те ноћи бацили тијело мог сина у Тису, од њега не би остало ништа. Животиње би га појеле послије толико мјесеци, али на тијелу су биле само повреде које су му нанијели - говори несрећна мајка за Телеграф.рс.

Њена исповијест, испреплетена болом, сумњама и покушајем да разумије шта се тачно догодило њеном сину отвара бројна питања не која ће истрага и сам судски процес, пружити одговоре.

- Они су мог сина избушили и пререзан му је гркљан. Преклали су га. Надам се да ће правда бити задовољена и да ће због овога добити доживотну казну. И даље не могу да повјерујем шта се догодило, сина сам покопала, добила налазе обдукције, а сада се надам правди - наводи неутјешна мајка.

Мјештани тврде да отац покрива сина

По причи мјештана, Михал Л. и његов син Михал Л. годинама држе кафану "Дуга" у селу Арадац, а како кажу, син је био проблематичан момак, склон проблемима.

Бања Лука Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

- Михал, али га зову Мића. Страшно је то што се десило, права катастрофа. Он држи ту кафану и има баш лијепу башту, сви иду код њега љети. Увијек је било пријатно, без икаквих проблема... Чак му је и жена била дивна, али је умрла прије двије године. Ево најежио сам се, ни на памет ми не пада да он то може тако - рекао је један од мјештана.

Према ријечима другог мјештанина, нешто се то вече догодило између њих, али је сва њихова сумња уперена управо на самог Мићиног сина.

- Ту се нешто десило јер он је био проблем. Вјероватно се ту нешто десило између њих. Можда је отац преузео кривицу сина, јер Мића није био проблематичан, а његов син јесте. Нико у селу не би рекао за Мићу да је то урадио - наводи овај мјештанин.

Селом круже различите теорије о томе шта је могло да се догоди кобне вечери, док званичних информација о томе на који начин је извршено убиство нема. Оно што је познато је да се отац сумњичи за убиство суграђанина, а син за помагање.

Кафана у којој се, како се сумња, догодило језиво убиство Ивана, закључана је и напуштена, а мјештани пролазећи поред у невјерици одмахују главом.

Хроника У случају убиства Давида Драгичевића саслушано више од 200 свједока

- Након што сам чула шта се догодило нисам могла да спавам. Цијели Арадац је у шоку. Овако нешто се код нас није догодило никада... Познавала сам Ивана, а Михал је годину дана млађи од мене. Не могу да вјерујем у то што сам чула - испричала је видно потресена мјештанка.

Кобна ноћ у кафани

Подсјетимо, Иван Вијоглавин се 3. јануара 2026. године налазио у угоститељском објекту у Арадцу са четворицом пријатеља. Према свједочењу његове мајке, пријатељи су локал напустили раније, док је Иван остао сам са власником кафане.

Према информацијама из истраге, сумња се да је осумњичени, из за сада непознатог разлога, након краће вербалне расправе, потегао оружје и Ивану задао три убодне ране.

- Један ударац у пределу грудног коша и два у предјелу лијеве надлактице били су кобни. Иван Вијоглавин је искрварио и преминуо на лицу мјеста - навео је извор близак истрази.

Хроника Предсједник Планинарског друштва подлегао повредама: У саобраћајној несрећи задобио тешке повреде

Убрзо након тога је, како се сумња, Михал Л. позвао сина како би му помогао да уклоне тијело и сакрију доказе. Они су, како се сумња, тијело Ивана Вијоглавина умотали у ћебе, убацили у аутомобил и одвезли се до ријеке Тисе.

Тамо су, како се сумња, његово тијело, заједно са његовим мобилним телефоном и оружјем које је наводно коришћено, бацили у рјиеку, а затим се вратили назад у кафану како би очистили крв и сакрили трагове језивог убиства.

Три мјесеца касније, тачније 12. марта, и десетак километара даље испливало је тело за које је касније утврђено да је у питању Иван Вијоглавин, док су осумњичени за његово убиство отац и син, власници кафане.