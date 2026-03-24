Поврат дијела акциза добро дошао: Чим нема нафте, нема ничега

Аутор:Кристина Секерез
24.03.2026
19:09
Коментари:0
Свако смањење трошкова је добро дошло. Тако ће добро доћи и 10 одсто поврата од акциза на гориво, уколико Влада усвоји такву одлуку, кажу привредници. 14 мјесеци Конзорцијум "Логистика БиХ" тражи начин да се омогући поврат дијела трошкова, ово је први конкретан потез, каже Велибор Пеулић.
"За нас је то јако важно, за било какву калкулацију цијене транспорта. Било који проценат смањења је смањење трошкова", рекао је Велибор Пеулић, главни координатор Конзорцијума "Логистика БиХ".
И грађани су на прагу олакшања. Уз фискални рачун за плаћено гориво, требало би да добију поврат од 20 одсто.
"Влада би требала једну такву одлуку донијети да побољша мало ситуацију грађана, а и саме производње. Чим нема нафте, нема ничега, нема горива, не може ићи производња. Чим нафта поскупи иде све, и лијек и храна, све иде, кажу грађани и додају:
"Морају се укључити, Влада са доприносима у овој ситуацији. Не може Влада бити по страни, а да грађани сами трпе".
"Како не би значило, то када би Влада успјела да уради, свака им част. Наравно да је то то сада на сву ову кризу екстреман приједлог и када би се реализовало, хвала им", кажу грађани.
Потез је добар. Влада помаже привреди и грађанима у глобалном изазову, оцјењује и Синиша Пепић.
"Овим потезом Република Српска остаје снажна, остаје досљедна својој политици, али исто тако обезбјеђује грађанима адекватну подршку", рекао је Синиша Пепић, стручњак за економску дипломатију.
То је око пет милиона КМ мјесечне помоћи. Била би то конкретна олакшица становницима и привредницима у Српској, тврди први човјек Владе.
Имамо могућност као одговорно друштво, као одговорна власт да припремимо одлуку у којој би помогли нашим грађанима да превазиђу, и привреди наравно, проблеме који би се односили на екстремно повећање цијена горива. Када је у питању само гориво, ту не очекујемо жестоке поремећаје у наредних неколико дана или седмица", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Горива има довољно, нема потребе за паником ни стварањем залиха, увјерава премијер. У петак ће бити одржана сједница Владе ради приједлога реализације одлуке уколико се настави дивљање цијена нафте и нафтних деривата.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму