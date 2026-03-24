Извоз јаја повећан за 84 одсто

24.03.2026
18:29
Вриједност извоза јаја из БиХ у прошлој години износила је 17.791.031 КМ, што је више за 84 одсто у односу на претходну годину, док је вриједност увоза износила 12.403.187 КМ и повећана је 36,87 одсто у односу на 2024. годину.
Покривеност увоза извозом у прошлој години износила је 143 одсто, што потврђује растући извозни потенцијал земље у овом сегменту, наводи се у анализи Спољнотрговинске коморе БиХ.
Република Српска
Минић најавио помоћ за грађане и сет закона за повећање плата
Главна извозна тржишта у 2025. години била су Србија, Италија, Црна Гора, Аустрија и Хрватска, док су међу топ пет увозних тржишта биле Србија, Украјина, Њемачка, Аустрија и Хрватска.
Анализа тржишта извоза показује мање осцилације међу водећим земљама - благи раст забиљежен је за Србију, Црну Гору и Хрватску, док је Италија забиљежила благи пад, а умјесто Мађарске у топ пет се пласирала Аустрија.
БиХ
БиХ послала протестну ноту Хрватској због Станивуковића
Из Коморе закључују да би добијање дозволе за извоз на тржиште осталих земаља ЕУ допринијело даљем повећању производње и извоза, уз додатно јачање позиције БиХ на регионалном и међународном тржишту.
