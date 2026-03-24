Logo
Large banner

Извоз јаја повећан за 84 одсто

Аутор:

АТВ

24.03.2026

18:29

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Вриједност извоза јаја из БиХ у прошлој години износила је 17.791.031 КМ, што је више за 84 одсто у односу на претходну годину, док је вриједност увоза износила 12.403.187 КМ и повећана је 36,87 одсто у односу на 2024. годину.

Покривеност увоза извозом у прошлој години износила је 143 одсто, што потврђује растући извозни потенцијал земље у овом сегменту, наводи се у анализи Спољнотрговинске коморе БиХ.

Саво Минић

Република Српска

Минић најавио помоћ за грађане и сет закона за повећање плата

Главна извозна тржишта у 2025. години била су Србија, Италија, Црна Гора, Аустрија и Хрватска, док су међу топ пет увозних тржишта биле Србија, Украјина, Њемачка, Аустрија и Хрватска.

Анализа тржишта извоза показује мање осцилације међу водећим земљама - благи раст забиљежен је за Србију, Црну Гору и Хрватску, док је Италија забиљежила благи пад, а умјесто Мађарске у топ пет се пласирала Аустрија.

Драшко Станивуковић

БиХ

БиХ послала протестну ноту Хрватској због Станивуковића

Из Коморе закључују да би добијање дозволе за извоз на тржиште осталих земаља ЕУ допринијело даљем повећању производње и извоза, уз додатно јачање позиције БиХ на регионалном и међународном тржишту.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

izvoz

јаја

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ако примјетите ову промјену на пилећем месу, одмах га баците у смеће

Здравље

Ако примјетите ову промјену на пилећем месу, одмах га баците у смеће

53 мин

0
Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Регион

Енергетски шок: У Словенији критично, грађани Аустрије бијесни, несташица у Хрватској

1 ч

0
Вапај мјештана два бањалучка насеља: Живот нам је немогућ

Бања Лука

Вапај мјештана два бањалучка насеља: Живот нам је немогућ

1 ч

0
Покренута апликација: Ево како ће возачи бити упозорени на опасност

Ауто-мото

Покренута апликација: Ево како ће возачи бити упозорени на опасност

1 ч

0

Више из рубрике

Колико новац треба држати на текућем рачуну: Стручњаци упозоравају на једно

Економија

Колико новац треба држати на текућем рачуну: Стручњаци упозоравају на једно

2 ч

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Економија

Цијене горива нагло порасле широм Европе

3 ч

0
Инвестирали у злато, па за неколико дана изгубили сву зараду

Економија

Инвестирали у злато, па за неколико дана изгубили сву зараду

5 ч

0
Велики обрт у ЕУ: ЕК неће предложити одбацивање руске нафте

Економија

Велики обрт у ЕУ: ЕК неће предложити одбацивање руске нафте

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

05

Неће се дозволити пренос надлежности на БиХ

19

04

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

18

58

Централне вијести, 24.03.2026.

18

50

У случају убиства Давида Драгичевића саслушано више од 200 свједока

18

49

Предсједник Планинарског друштва подлегао повредама: У саобраћајној несрећи задобио тешке повреде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner