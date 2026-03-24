Ако примјетите ову промјену на пилећем месу, одмах га баците у смеће

24.03.2026

18:12

Само један погрешан потез у продавници довољан је да се у вашој кухињи нађе покварена пилетина, која од најбржег породичног ручка зачас постане озбиљна пријетња по здравље.

Иако је пилетина на нашим трпезама светиња, управо је купујемо највише махинално, не размишљајући превише док паковање стављамо у корпу. И ту се прави кобна грешка.

Живинско месо пропада брже од било ког другог и не прашта непажњу, а овај пропуст се не смије игнорисати док не буде прекасно.

Јасни сигнали који откривају да је пред вама покварена пилетина

Иако под продајним свјетлима све може дјеловати сјајно, права истина о свјежини крије се у детаљима које већина људи превиди. Чак и ако рок трајања на етикети није истекао, боја и текстура меса су ваша прва и најважнија провјера.

Свјеже парче пилетине мора бити свијетлоружичасто и чврсто на додир. Чим примјетите сивкасте или, још горе, зеленкасте тонове, то није безазлено одступање – то је доказ да је пред вама покварена пилетина.

Месо које дјелује превише блиједо или „испрано“ већ је дубоко у процесу кварења. Још гори знак је слузава и лепљива површина – такво месо се не може „спасити“ прањем или зачинима, већ иде право у канту.

Мирис је ваша посљедња линија одбране. Свјежа пилетина готово да нема мирис, па чим осјетите било шта киселкасто или тешко, знајте да је процес пропадања увелико почео и да такво месо не смије завршити у вашем лонцу.

Грешке које правимо приликом куповине

Већина нас гледа само цијену и датум на декларацији, али то није довољна гаранција. Поријекло меса и начин на који је складиштено играју кључну улогу. Ако купујете на мјеру, увијек питајте продавца када је месо стигло – њихово избјегавање одговора је довољан сигнал да нешто није у реду.

Рок трајања код пилетине је кратак с разлогом.

Све што вам дјелује као да „може још мало“ најчешће је већ прешло границу безбједности. Не дозволите да вас ниска цијена намами на ризик, јер покварена пилетина у фрижидеру може контаминирати и све остале намирнице.

Како сачувати безјбедност хране код куће

Чим пилетину унесете у кућу, престаје свака импровизација. Месо не смије да стоји на собној температури ни док ви распремате остале кесе. Одмах га смјестите у најхладнији дио фрижидера, одвојено од друге хране.

Ако не планирате припрему истог дана, најсигурније је да месо одмах замрзнете. Такође, обратите пажњу на даске за сјечење – пластика је много сигурнија од дрвета јер не упија бактерије које се касније тешко испирају, преноси Крстарица.

На крају дана, правило је једноставно: ако вам пилетина дјелује сумњиво, вјероватно и јесте неисправна. Боље је бацити парче меса него провјеравати сопствено здравље због пар стотина динара.

