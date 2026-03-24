Logo
Large banner

Зашто је важно у које доба дана једемо банане?

Аутор:

АТВ

24.03.2026

15:02

Коментари:

0
Фото: Renata Brant/Pexels

Банане спадају у ред омиљеног воћа. Доступне су током цијеле године, а они који их воле, конзумирају их не бирајући вријеме за то. Ипак, доба дана када уживамо у овој посластици има утицај на то како ова воћка дјелује на наше здравље.

Иако не постоји идеално вријеме за конзумирање банана, које су богате влакнима, калијумом и антиоксидансима, ово воће различито утиче на наш организам, у зависности од тога када га једемо.

Милорад Додик

Република Српска

Додик о провођењу на граници: Ако се ово настави, тражићу реципрочне мјере

Ако једете банане ујутру

Започнете ли дан бананом, обезбиједићете брз извор енергије након ноћног поста. Средња банана садржи око 90 калорија и скоро 27 грама угљених хидрата и природних шећера. Влакна, а посебно скроб у мање зрелим бананама, подстичу осјећај ситости и помажу у контроли апетита током јутра. Побољшавају пробаву и могу да дјелују као природни антацид, тако што неутралишу желучану киселину која се накупила преко ноћи.

Ако једете банане у току дана, послије доручка

Многи људи током дана осјете пад енергије, а банана може да буде једноставно и ефикасно рјешење. Угљени хидрати и природни шећери пружају додатно "гориво" да се побиједи поподневни умор.

С обзиром на то да је богата влакнима, а има мало калорија, повећава осјећај ситости и помаже у контроли глади до вечерњег оброка. Доприноси хидратацији. Садржи око 75 одсто воде, а калијум помаже у регулацији равнотеже течности у организму.

Лео Радвински

Сцена

Власник OnlyFansa био мртав данима прије него што је вијест о смрти објављена

Ако једете банане увече

Уколико своје омиљено воће бирате за вечерњу ужину, то може допринијети бољем сну. Банана је богата триптофаном, аминокиселином коју организам користи за стварање серотонина и мелатонина, хормона који су кључни за регулацију расположења и циклуса спавања. Високи нивои магнезијума и витамина Б6 додатно подстичу опуштање.

Можете бити сити током ноћи, па неће посезати за касним оброцима који ремете сан. Ипак, не препоручује се непосредно прије одласка у кревет јер се могу јавити надутост или нагли скок шећера у крви.

Банана је одлична ужина ако вјежбате

Банана је одличан избор за ужину прије или након тренинга. Шећери који се лако варе брзо подижу ниво енергије потребне завјежбање. Иако су докази о томе подијељени, вјерује се да висок удио калијума може да помогне у спречавању грчева у мишићима.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Свијет

Хаос на пумпама у Аустрији: Цијена дизела пробила границу

Послије вјежбања банана придоноси опоравку мишића, смањује упале и надокнађује залихе гликогена, енергије коју мишићи троше током физичке активности, преносе Новости Магазин.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

banana

Воће

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Скандал у европском фудбалу: Полиција упала у клубове и хапси све, објављена и имена

Фудбал

Скандал у европском фудбалу: Полиција упала у клубове и хапси све, објављена и имена

1 ч

0
"Свирајте ми... Можда туга престане" Пјевачица објавила снимак Зорице Брунцлик

Сцена

"Свирајте ми... Можда туга престане" Пјевачица објавила снимак Зорице Брунцлик

1 ч

0
Експлозија у Српцу: Глисер "дигнут у ваздух", полиција трага за починиоцима

Република Српска

Експлозија у Српцу: Глисер "дигнут у ваздух", полиција трага за починиоцима

2 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Неће бити усвојене допуне Закона о акцизама БиХ, на штету је Српске

2 ч

3

Више из рубрике

Више од 100 грађана Српске прошле године обољело од туберкулозе, шест преминуло

Здравље

Више од 100 грађана Српске прошле године обољело од туберкулозе, шест преминуло

4 ч

0
Crna čokolada

Здравље

Зашто жене у ПМС-у жуде за чоколадом?

19 ч

0
Имате повишен холестерол? Ево колико јаја је сигурно да поједете на седмичном нивоу

Здравље

Имате повишен холестерол? Ево колико јаја је сигурно да поједете на седмичном нивоу

21 ч

0
Храна која је за организам штетнија од пушења: Избјегавајте је у широком луку

Здравље

Храна која је за организам штетнија од пушења: Избјегавајте је у широком луку

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

05

Пореска управа упозорила обвезнике: Ово је рок за подношење пријава

16

04

Тужилаштво објавило детаље хапшења Немање Миљковића и затражило притвор

15

59

Јанша коментарисао изборе: Било је неправилности

15

55

Додик: Опасност је да Вукановић и њему слични уђу у Савјет министара

15

54

Шакири отказани сви концерти

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner