Зашто је важно у које доба дана једемо банане?

Аутор:АТВ
24.03.2026
15:02
Коментари:0
Банане спадају у ред омиљеног воћа. Доступне су током цијеле године, а они који их воле, конзумирају их не бирајући вријеме за то. Ипак, доба дана када уживамо у овој посластици има утицај на то како ова воћка дјелује на наше здравље.
Иако не постоји идеално вријеме за конзумирање банана, које су богате влакнима, калијумом и антиоксидансима, ово воће различито утиче на наш организам, у зависности од тога када га једемо.
Република Српска
Додик о провођењу на граници: Ако се ово настави, тражићу реципрочне мјере
Започнете ли дан бананом, обезбиједићете брз извор енергије након ноћног поста. Средња банана садржи око 90 калорија и скоро 27 грама угљених хидрата и природних шећера. Влакна, а посебно скроб у мање зрелим бананама, подстичу осјећај ситости и помажу у контроли апетита током јутра. Побољшавају пробаву и могу да дјелују као природни антацид, тако што неутралишу желучану киселину која се накупила преко ноћи.
Многи људи током дана осјете пад енергије, а банана може да буде једноставно и ефикасно рјешење. Угљени хидрати и природни шећери пружају додатно "гориво" да се побиједи поподневни умор.
С обзиром на то да је богата влакнима, а има мало калорија, повећава осјећај ситости и помаже у контроли глади до вечерњег оброка. Доприноси хидратацији. Садржи око 75 одсто воде, а калијум помаже у регулацији равнотеже течности у организму.
Сцена
Власник OnlyFansa био мртав данима прије него што је вијест о смрти објављена
Уколико своје омиљено воће бирате за вечерњу ужину, то може допринијети бољем сну. Банана је богата триптофаном, аминокиселином коју организам користи за стварање серотонина и мелатонина, хормона који су кључни за регулацију расположења и циклуса спавања. Високи нивои магнезијума и витамина Б6 додатно подстичу опуштање.
Можете бити сити током ноћи, па неће посезати за касним оброцима који ремете сан. Ипак, не препоручује се непосредно прије одласка у кревет јер се могу јавити надутост или нагли скок шећера у крви.
Банана је одличан избор за ужину прије или након тренинга. Шећери који се лако варе брзо подижу ниво енергије потребне завјежбање. Иако су докази о томе подијељени, вјерује се да висок удио калијума може да помогне у спречавању грчева у мишићима.
Свијет
Хаос на пумпама у Аустрији: Цијена дизела пробила границу
Послије вјежбања банана придоноси опоравку мишића, смањује упале и надокнађује залихе гликогена, енергије коју мишићи троше током физичке активности, преносе Новости Магазин.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
1 ч0
Сцена
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Здравље
4 ч0
Здравље
19 ч0
Здравље
21 ч0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
05
16
04
15
59
15
55
15
54
Тренутно на програму