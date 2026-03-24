Logo
Large banner

"Свирајте ми... Можда туга престане" Пјевачица објавила снимак Зорице Брунцлик

Аутор:

АТВ

24.03.2026

14:08

Коментари:

0
Пјевачицу Зорицу Марковић потресле су информације о здравственом стању колегинице Зорице Брунцлик.

Након што је прије неколико дана рекла да се чула са Кемишем и да им жели сву срећу овога света, поново се огласила због колегинице.

Зорица Марковић је објавила снимак са једног од наступа Зорице Брунцлик, на којем пјевачица емотивно изводи свој хит "Свирајте ми песму лагану".

Зорица Брунцлик

Сцена

Стихови пјесме који гласе: "Свирајте ми све док не сване, можда ова туга престане", у овом тренутку носе посебну тежину.

Уз овај дирљив видео, Зорица Марковић је поставила емотиконе срца, као и емотиконе спојених руку који симболизују молитву, јасно дајући до знања да је мислима непрестано уз колегиницу која пролази кроз тежак период.

Подсјетимо, читава естрада и јавност дубоко су забринути након вијести да је Зорица Брунцлик оперисана. Она се већ неко вријеме не појављује на снимањима "Пинкових звезда", где је иначе стални члан стручног жирија.

Зорица Брунцлик

Сцена

Зорица Марковић је раније открила да је непрестано у контакту са Мирољубом Аранђеловићем Кемишем, покушавајући да сазна детаље о стању своје пријатељице.

- Нисам знала ништа све док је није мијењао у жирију. Када сам чула, звала сам га и писала му да бринем. Рекао је да ће се јавити... Зваћу га опет да ми каже шта је и шта се дешава. Много се секирам и мучи ме то што не знам шта је са Зорицом - изјавила је недавно Марковићева, и додала:

- Молим се Богу да буде добро. Желим јој исто као и себи. Мени је генерално мојих колега жао. Људи не знају колико је наш посао напоран.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Зорица Брунцлик

zdravstveno stanje

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

05

Пореска управа упозорила обвезнике: Ово је рок за подношење пријава

16

04

Тужилаштво објавило детаље хапшења Немање Миљковића и затражило притвор

15

59

Јанша коментарисао изборе: Било је неправилности

15

55

Додик: Опасност је да Вукановић и њему слични уђу у Савјет министара

15

54

Шакири отказани сви концерти

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner