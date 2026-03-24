"Лука Модрић је 50 одсто наш": Исјечак из нове српске комедије подијелио Хрвате

АТВ

24.03.2026

12:33

"Лука Модрић је 50 одсто наш": Исјечак из нове српске комедије подијелио Хрвате
Фото: Printscreen/Youtube/Art Vista

Друштвеним мрежама проширио се исјечак из нове српске комедије "Спортско срце" у којем Мацура, којег игра Мима Караџић, гледа утакмицу хрватске репрезентације и коментарише Луку Модрића.

"Видиш овог, малог, овог Луку. Моја мати и његова мати радиле су у фабрици текстила у Обровцу. Кад се Лука родио, моја мати је носила дарове, а његов ујак је дошао код мене. Ја сам тад играо фудбал и рекао ми је: ‘Овај мали ће да игра боље од тебе’. И види сада, ова мрва меса, како ђуска фудбал", говори Мацура.

"Чекај, чекај... Лука је наш?", питао лик којег тумачи Александар Ђурица, а Мацура одговара: "50 посто".

О чему се ради у филму?

У средишту радње налази се љубавна прича између Маје и Павла.

Мајин отац Мацура, власник земунске печењаре, представља типичан примјер локалног, традиционалног менталитета, док Павле долази из сасвим другачијег, урбанијег миљеа. Њихов сусрет, нарочито током породичног ручка који би требало да остави добар утисак, претвара се у низ комичних, али и напетих ситуација.

У коментарима уз чланак на порталу Index.hr, могу се прочитати коментари око "својатања" Луке Модрића, спомињање сукоба деведесетих, али и констатација да је тада "Ђоковић педесет одсто наш"

