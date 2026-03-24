ПСС: Станивуковић још у притвору

АТВ
24.03.2026
12:28
Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке и предсједник ПСС, се и даље налази у притвору у Хрватској, након што је синоћ приведен на граничном прелазу, потврђено је из ПСС-а.
"Посљедње информације кажу да је Драшко Станивуковић још у притвору. Није још пуштен. Адвокат је на путу ка Станивуковићу који се налази у ПС Стара Градишка.
Надамо се и да адвокат није задржан на граничном прелазу", рекла је Мирјана Радановић, портпарол ПСС-а.
Подсјећамо, Станивуковић је ноћас задржан на граници са Хрватском након повратка из Мађарске.
О свему се огласио и предсједник Владе Саво Минић.
"Тражићу од министра унутрашњих послова Републике Српске да провјери са МУП-ом Хрватске све информације у вези са задржавањем Драшка Станивуковића. Он је грађанин Републике Српске и интересује нас конкретан разлог задржавања", рекао је Минић.
