Logo
Large banner

Додик: Никада не смијемо одустати од Српске и њеног статуса, БиХ је илузија

24.03.2026

12:19

Коментари:

0
Милорад Додик
Фото: АТВ

Никада не смијемо одустати од Републике Српске и њеног статуса, БиХ је илузија, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик новинарима у Бањалуци.

"Илузије су увијек распадну изненада, нема ништа горе од залагања за илузију која пропада", истакао је Додик.

Додао је да у БиХ ништа не функционише, да је то распаднута земља.

"Без обзира на жртве ми смо остали упорни на одбрану наших жртава и нашег јединства", додао је Додик.

Додик се присјетио, како је прошле године отишао на обиљежавање Дана побједе над фашизмом, у знак сјећања на 9.мај 1945. године када је ступила на снагу безусловна капитулација нацистичке Њемачке, чиме је завршен Други свјетски рат у Европи, те додао како је већ ове године другачија ситуација.

Подијели:

Таг :

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Саво Минић о задржавању Станивуковића

43 мин

0
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Жртве НАТО бомбардовања наш су завјет да их никада не заборавимо

1 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Јадни су и Бакир Изетбеговић и његова политика

3 ч

5
Наставља се сједница НСРС

Република Српска

Наставља се сједница НСРС

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

38

Ухапшен малољетник, осумњичен за крађу 3.500 евра из кладионице

12

33

"Лука Модрић је 50 одсто наш": Исјечак из нове српске комедије подијелио Хрвате

12

28

ПСС: Станивуковић још у притвору

12

20

Петрић: Изборни губитници двије деценије понављају да губе изборе јер нема технологије

12

19

Додик: Никада не смијемо одустати од Српске и њеног статуса, БиХ је илузија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner