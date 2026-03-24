Додик: Никада не смијемо одустати од Српске и њеног статуса, БиХ је илузија

24.03.2026
12:19
Коментари:0
Никада не смијемо одустати од Републике Српске и њеног статуса, БиХ је илузија, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик новинарима у Бањалуци.
"Илузије су увијек распадну изненада, нема ништа горе од залагања за илузију која пропада", истакао је Додик.
Додао је да у БиХ ништа не функционише, да је то распаднута земља.
"Без обзира на жртве ми смо остали упорни на одбрану наших жртава и нашег јединства", додао је Додик.
Додик се присјетио, како је прошле године отишао на обиљежавање Дана побједе над фашизмом, у знак сјећања на 9.мај 1945. године када је ступила на снагу безусловна капитулација нацистичке Њемачке, чиме је завршен Други свјетски рат у Европи, те додао како је већ ове године другачија ситуација.
Најновије
Најчитаније
12
38
12
33
12
28
12
20
12
19
Тренутно на програму