Саво Минић о задржавању Станивуковића

Аутор:АТВ
24.03.2026
12:01
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић задржан је ноћас на граници са Хрватском.
Бања Лука
Станивуковић приведен на граници: "Одбио да отвори кофер, чека одлуку судије"
О свему се огласио и предсједник Владе Саво Минић.
"Тражићу од министра унутрашњих послова Републике Српске да провјери са МУП-ом Хрватске све информације у вези са задржавањем Драшка Станивуковића. Он је грађанин Републике Српске и интересује нас конкретан разлог задржавања", рекао је Минић.
Тражићу од министра унутрашњих послова Републике Српске да провјери са МУП-ом Хрватске све информације у вези са задржавањем Драшка Станивуковића. Он је грађанин Републике Српске и интересује нас конкретан разлог задржавања.— Саво Минић (@minic_savo) March 24, 2026
