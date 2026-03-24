Аулић: Вукановић рециклира лажи о непостојећим члановима породице Жељке Цвијановић

24.03.2026

06:56

Савјетник српског члана Предсједништва БиХ Саша Аулић рекао је да лидер Листе за правду и ред и народни посланик Небојша Вукановић рециклира лажи о непостојећим члановима породице српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић.

- Лаж о "дједу усташи" није помогла ни ономе који је то пласирао у кампањи 2018, па неће ни њему у кампањи 2026. Иначе, о усташама није говорио само на Купресу, док је од /Драгана/ Човића и ХДЗ просио фотељу министра - навео је Аулић у објави на друштвеној мрежи Икс, реагујући на наводе о породици Жељке Цвијановић које је Вукановић поново изнио у јавност, овај пут у емисији РТРС-а Други угао.

Саша Аулић

Жељка Цвијановић

Небојша Вукановић

