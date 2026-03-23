Селак: Српска пружа пуну подршку породици Лозо и свим Србима у Мостару и ФБиХ

23.03.2026
21:00
Министар правде Републике Српске и предсједник Социјалистичке партије Српске Горан Селак посјетио је у Мостару породицу Лозо, те разговарао о проблемима у вези са заштитом имовинских и других права.
Селак је истакао да институције Републике Српске пажљиво прате положај српског народа у Федерацији БиХ, те да ће у конкретном случају породици Лозо бити пружена сва неопходна правна и институционална подршка.
„Разговарали смо како бисмо непосредно сагледали њихову ситуацију и утврдили на који начин институције Републике Српске могу да помогну. Заштита имовине и основних права српског народа у Федерацији БиХ остаје један од наших приоритета“, поручио је Селак.
Селак је нагласио да Република Српска стоји иза сваког припадника српског народа, без обзира на то гдје живи, те да ће наставити да користи све расположиве правне механизме у циљу заштите њихових права.
Селак је додао да случај породице Лозо није усамљен, те да ће институције Републике Српске наставити да системски приступају рјешавању проблема са којима се суочавају Срби у Федерацији БиХ.
