Ковачевић: Српска ће имати најмање акцизе на гориво у региону

Аутор:АТВ
23.03.2026
22:43
У Републици Српској акциза ће бити смањена на 20 фенинга по литру на основу приједлога предсједника СНСД-а Милорада Додика и политике власти у Српској, и биће најнижа у региону, изјавио је данас портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
Он је навео да је лаж да је СНСД гласао против смањења акциза у Парламентарној скупштини БиХ, указавши да је делегат СДС-а предложио да Савјет министара самостално доноси одлуке о том питању, иако је по Уставу и законима одлуку о акцизама доносе ентитетски министри финансија.
"Циљ опозиције је да се одузму надлежности Републике Српске под изговором да ће смањити акцизе због грађана. Иду за тим да се Бањалука не пита, већ да о томе одлучује Сарајево", рекао је Ковачевић.
Указао је да опозиција није предложила на колико ће бити смањења акциза, већ су само говорили о могућности њеног смањења и то на начин да се Републици Српској одузме надлежност, тиме што ће одлуку о томе доносити Савјет министара.
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ изјавио је да је концепт власти у Републици Српској да увијек штити позицију Српске, указавши да је ОХР протеклих 30 година био главно средство за напад на Српску и њено урушавање.
"То је рађено заједно са представницима бошњачког народа", указао је Ковачевић.
Истакао је да је суштинска разлика између власти и опозиције у Републици Српској у томе шта је кључни проблем у БиХ.
"Ми тврдимо да је кључни проблем у БиХ Кристијан Шмит, странци који су интервенисали у уставноправни систем и политичко Сарајево, а опозиција каже да је једини проблем Милорад Додик и власт у Српској", рекао је Ковачевић током тв дуела на РТРС-у са предсједником Листе за правду и ред Небојшом Вукановићем.
Он је нагласио да је власт у Српској не води центричну политику према било коме, већ је занима само српски народ и Република Српска.
Навео је да увијек пази шта прича у Сарајеву, за разлику од представника опозиције у Републици Српској, који причају лоше о Републици и власти у Српској.
Ковачевић истиче да се Небојша Вукановић пази да не направи ни једну грешку према Бошњацима макар то било на штету Републике Српске и српског народа.
Подсјетио је да се у декларацији, коју су бошњачки лидери потписали под водством поглавара Исламске заједнице Хусеина Кавазовића, наводи да је ово земља Бошњака, да су они овдје најбројнији народ и да је овдје питају, а да су Срби подстанари у својој земљи, што је неприхватљиво.
"У декларацији су рекли да живе насљеђе Дејтона, а онда нам представници опозиције у Републици Српској кажу да је проблем у БиХ Додик", навео је Ковачевић, који је и портпарол СНСД-а.
Указао је да је Вукановић раније позвао Шмита да наметне одлуку и да користи бонска овлаштења, иако је Шмит овдје нелегално послан и ради на рушењу и уништавању Републике Српске.
Ковачевић је навео да је Вукановић имао више од 90 пресуда за клевету, наводећи да се при изношењу критика на рачун власти у Српској позива на портале попут "Раскринкавања" који износи неистине, међу којима је тврдња да је неистина да је Република Српска настала 9. јануара 1992. године.
Истакао је да Српска у овој години очекује јавне инвестиције од преко четири милијарде КМ широм Републике Српске, од чега великим дијелом на истоку Српске.
У Фочи се, каже Ковачевић, припремају радови за минималну пет путних праваца, а завршава се и дионица ауто-пута према Београду, што је за Српску јако важно.
Поводом тврдњи Вукановића да се СНСД распада, Ковачевић је рекао да 20 година слушају приче о томе и да СНСД константно биљежи побједнички резултат из изброног циклуса у изборни циклус.
Указао је да је Вукановић изјављивао да ће се договорити са Бошњацима да елиминише ХДЗ и СНСД из власти, а то значи, како се то наводи у декларацији бошњачких лидера, да сви Бошњаци управаљају "својом државом", а оне које изаберу Срби и Хрвати ће елиминисати.
"Навикли смо на све нападе на Републику Српску, којима сте увијек испомоћ, спремни смо да одговорима на њих на одговарајући начин и да сачувамо Републику Српску", рекао је Ковачевић.
