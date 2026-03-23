Вукановић истиче да је Станивуковић проблем: Објавио ко ће бити кандидати

Аутор:АТВ
23.03.2026
22:41
Коментари:0
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић рекао је да ће он бити кандидат за члана Предсједништва БиХ, а предсједник СДС-а Бранко Блануша за предсједника Републике Српске и да ће то бити саопштено за два мјесеца.
"Ја сам кандидат за члана Предсједништва и то ће проћи за два мјесеца, о томе нема расправе", тврди Вукановић, наводећи да су односи у опозицији много бољи и да постоји само један проблем, а то је амбиција Драшка Станивуковића да буде кандидат за предсједника Републике Српске.
Занимљивости
Да ли сте међу њима? Ови знакови су на лошем гласу
Вукановић каже да ће Бранко Блануша бити кандидат за предсједника Републике Српске, те да он, како каже, нема мрље у каријери.
"Врло је лако бирати кад са једне стране имате професора Бланушу, а са друге Станивуковића", рекао је Вукановић током тв дуела на РТРС са српским делегатом у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радованом Ковачевићем.
На опаску Ковачевића да Листа за правду и ред има 1,5 одсто подршке народа, Вукановић је одговорио да његова листа има подршку народа, додавши да "ХДЗ-а и СНСД-а неће бити ни у траговима" када он, како каже, буде изабран за члана Предсједништва.
Свијет
Европске акције порасле након што је Трамп најавио деескалацију сукоба са Ираном
Он каже да је врхунски српски интерес да се очува Дејтонски споразум, и да не треба ићи у некакав "Дејтон два", јер је то погубно за Српску.
Вукановић тврди да Листа за правду и ред нема никаквих контаката са странцима, али није одговорио на констатацију Ковачевића да је тражио од Кристијана Шмита, који се лажно представља за високог представника, да почне да користи такозвана бонска овлашћења.
