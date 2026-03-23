Да ли сте међу њима? Ови знакови су на лошем гласу

23.03.2026

22:35

Фото: Unsplash

Сваки хороскопски знак има своје врлине, али и особине које понекад могу изазвати неспоразуме са другима.

У астрологији се често говори о знаковима који имају посебно снажан карактер или изражене особине, због чега их људи понекад доживљавају као тешке или захтјевне.

Наравно, таква репутација не значи да су припадници тих знакова лоши људи.

Често се ради о томе да су отворени, изравни или врло интензивни, што некима може бити тешко прихватити.

Управо због тога неки знакови кроз вријеме добијају репутацију која их не прати увијек у најбољем свјетлу.

1. Шкорпија

Шкорпије су често први знак који људи спомену када говоре о знаковима са "тешком" репутацијом.

Њихова интензивна природа, снажне емоције и потреба за контролом понекад могу д‌јеловати застрашујуће.

Ипак, иза те снажне спољашности често се крију велика оданост и дубока емоционалност.

Људи који их добро познају знају да су Шкорпије међу најоданијим пријатељима и партнерима.

2. Близанци

Близанци су познати по својој комуникативности и сталној потреби за промјеном.

Због тога их неки људи доживљавају као непредвидиве или недосљедне.

Њихова знатижеља и жеља за новим искуствима понекад могу оставити дојам да брзо мијењају мишљење или интересе.

Међутим, управо та радозналост често их чини врло занимљивим и друштвеним особама.

3. Ован

Овнови су енергични, директни и често врло импулсивни. Они не воле околишати и увијек јасно кажу што мисле.

Таква отвореност некима може д‌јеловати превише оштро. Због своје такмичарске природе понекад могу д‌јеловати доминантно у друштву.

Ипак, њихова искреност и храброст често их чине особама на које се други могу ослонити.

4. Лав

Лавови воле бити у центру пажње и често имају снажну потребу за признањем. Због тога их неки људи доживљавају као претјерано самоувјерене или драматичне.

Међутим, Лавови су често врло великодушни и заштитнички настројени према људима које воле. Њихова жеља за пажњом често иде руку под руку са топлином и оданошћу.

5. Д‌јевица

Д‌јевице су познате по својој аналитичности и склоности критици. Оне често примјећују ситнице које други не виде, што понекад може д‌јеловати као претјерана захтјевност.

Ипак, њихова потреба за редом и детаљима често произлази из жеље да ствари функционишу што боље. Управо због тога многи их цијене као поуздане и одговорне особе.

6. Јарац

Јарчеви су амбициозни, озбиљни и веома усмјерени на своје циљеве. Због таквог приступа животу понекад могу д‌јеловати хладно или дистанцирано.

У стварности су често јако одани и одговорни људи који цијене стабилност и дугорочне односе.

Њихова озбиљност често се погрешно тумачи као недостатак емоција.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Хороскоп

Занимљивости

У наредним данима ове знакове очекује невиђена срећа: Све ће им ићи од руке

3 ч

0
Задатак збунио многе

Занимљивости

Задатак излуђује хиљаде људи: Нетачни одговори се нижу

7 ч

0
Прољеће-жена

Занимљивости

Jедан хороскопски знак ће уживати овог прољећа

8 ч

0
Ова 3 броја скоро никад нема у Лото седмици: Добитак скоро 10 милиона, "ChatGPT извукао невјероватне "цаке"

Занимљивости

Ова 3 броја скоро никад нема у Лото седмици: Добитак скоро 10 милиона, "ChatGPT извукао невјероватне "цаке"

11 ч

0

23

10

Новинарка и њено троје дјеце страдали у пожару

22

58

Незапамћена трагедија: Дјечак попио отров мислећи да је сок и преминуо

22

57

Ким Кардашијан овим потезом потврдила везу с Хамилтоном?

22

52

Ким Џонг Ун на изборима освојио 99,93 одсто гласова

22

50

Да ли ускоро стиже нова ставка на комуналне рачуне

