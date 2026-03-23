Кеса као модни додатак: Кошта скоро 2.000 долара

Аутор:

АТВ

23.03.2026

22:06

Торба кеса
Фото: TikTok/Screenshot

Таман када смо помислили да је модни свијет видио све, ипак смо се преварили.

Када је Balenciaga лансирала своју верзију „кесе торбе“, модни свијет је, очекивано, реаговао бурно – али не нужно одушевљено.

Инспирисана обичним пластичним кесама из продавнице, ова торба покушава да банално представи као луксуз, бришући границу између ироније и чистог бесмисла, по цијени од скоро 1790 долара.

Њу је понијела Зханг Јингии, популарна кинеска глумица, на једном од најгламурознијих догађаја у Кини, и покупила сву пажњу. Њене фотографије са црвеног тепиха су се прошириле интернетом, а затим се сазнало да је ријеч о новом комаду познате модне куће.

Кеса торба можда јесте вирална, али тешко да ће постати безвременски класик, преносе Новости Магазин.

@superlike888 Amazing fashion bag for 🌧️ #zhangjingyi #balenciaga #bag ♬ If its raining its raining BittyMcLean Ziggy style - Ziggy in tha House

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

