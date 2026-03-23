Британски разарач започиње операције

23.03.2026

21:49

Разарач ХМС Драгон започео дејства код Кипра
Фото: Screenshot / YouTube

Британски министар одбране Џон Хили данас поподне је обавијестио посланике у Доњем дому о ратној ситуацији на Блиском истоку.

Хили је рекао да је ратни брод ХМС Драгон стигао у источно Средоземно море и да "вечерас започиње операције и интеграцију у одбрану Кипра".

ХМС Драгон је разарач типа 45 који је испловио из Портсмута 11. марта како би помогао у одбрани британске ваздухопловне базе Акротири на Кипру, који је раније овог мјесеца погођен дроном иранске производње.

Хили је навео да су британски војни планери распоређени у америчку Централну команду, након обавезе преузете у петак, заједно са још 29 земаља, "да допринесу одговарајућим напорима за осигурање безбједног пролаза" кроз кључну поморску руту.

"Британија је одлучна да игра водећу улогу у осигурању Ормушког мореуза", додао је Хили.

Британија ће "ускоро распоредити" лагане вишецјевне лансере у Бахреин.

"Такође ће послати систем противваздушне одбране Рапид Сентри у Кувајт, који је већ доказао високу ефикасност британским снагама у обарању дронова у региону", додао је Хили.

