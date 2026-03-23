Америка одредила датум краја рата са Ираном

АТВ

23.03.2026

21:35

Америка одредила датум краја рата са Ираном
Фото: Brett Sayles/Pexels

Сједињене Америчке Државе одредиле су 9. април као могући датум за завршетак рата са Ираном, а очекује се да ће разговори између двије стране ускоро започети, преносе израелски медији.

Вашингтон поставио рок за могући крај сукоба

Према новинама Yedioth Ahronoth, неименовани израелски званичник рекао је да је "Вашингтон одредио 9. април као циљни датум за завршетак рата, остављајући око 21 дан за наставак борби и преговора."

Исти извор додаје да се "разговори између Ирана и Сједињених Држава очекују касније ове нед‌јеље у Пакистану", напомињући да Вашингтон није обавијестио Израел о детаљима својих контаката са предсједником иранског парламента Мохамадом Багером Галибафом, преноси Курир.

Трамп тврди да преговори напредују, Техеран то негира

Иначе, амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су разговори с Ираном "врло добри" те тврди да Техеран жели постићи договор, док иранска страна негира било какве преговоре са Вашингтоном.

Говорећи у Мемфису, Трамп је рекао да постоји "врло добра шанса за споразум" с Ираном.

"Уклонили смо све што се могло уклонити у Ирану, укључујући и њихове вође", рекао је, додајући да Иран има "још једну прилику да оконча своје пријетње" према Сједињеним Америчким Државама и њиховим савезницима.

"Тренутно водимо заиста добре разговоре. Почели су синоћ, дијелом и вече прије. Мислим да су врло добри. Они желе мир. Пристали су да неће имати нуклеарно оружје. Али, видјећемо, то морамо довршити", рекао је Трамп и додао:

"Америка и цијели свијет ускоро би много сигурнији".

Регионална ескалација сукоба

Регионална ескалација наставила је да расте откако су САД и Израел 28. фебруара покренули заједничку офанзиву против Ирана, у којој је убијено више од 1.340 људи, укључујући тадашњег врховног вођу Алија Хамнеија.

Техеран је одговорио нападима дроновима и ракетама на Израел, као и на Јордан, Ирак и заливске државе у којима се налазе амерички војни објекти, изазивајући жртве и штету на инфраструктури, а такође пореметивши глобална тржишта и ваздушни саобраћај.

