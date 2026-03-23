Техеран поставио 12 подводних мина у Ормуском мореузу

Аутор:АТВ
23.03.2026
21:30
Коментари:0
Детектовано је 12 подводних мина иранске производње, које је Техеран поставио широм Ормуског мореуза, рекао је званичник близак Морнарици САД.
"Иранска морнарица распоредила је поморске мине `махам три` и `махам седам` иранске производње, које користе магнетне и акустичне сензоре за откривање оближњих пловила. Мине су ефикасне против пловила средње величине, десантних чамаца, као и мањих подморница", навео је званичник за "Си-Би-Ес Њуз".
Србија
Иди, или ћу и тебе убити: Рођак дјевојке која је убила бившег открио језиве детаље
Портпарол Централног штаба иранске војне команде Ебрахим Золфагари је раније демантовао наводе да Техеран минира Ормуски мореуз и Персијски залив, преноси СРНА.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
10
22
58
22
57
22
52
22
50
Тренутно на програму