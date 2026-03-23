Техеран поставио 12 подводних мина у Ормуском мореузу

АТВ

23.03.2026

21:30

Хормушки мореуз
Фото: Google maps

Детектовано је 12 подводних мина иранске производње, које је Техеран поставио широм Ормуског мореуза, рекао је званичник близак Морнарици САД.

"Иранска морнарица распоредила је поморске мине `махам три` и `махам седам` иранске производње, које користе магнетне и акустичне сензоре за откривање оближњих пловила. Мине су ефикасне против пловила средње величине, десантних чамаца, као и мањих подморница", навео је званичник за "Си-Би-Ес Њуз".

Ардита Гаши

Србија

Иди, или ћу и тебе убити: Рођак дјевојке која је убила бившег открио језиве детаље

Портпарол Централног штаба иранске војне команде Ебрахим Золфагари је раније демантовао наводе да Техеран минира Ормуски мореуз и Персијски залив, преноси СРНА.

Прочитајте више

Ове бањалучке улице сутра су без струје

Бања Лука

Ове бањалучке улице сутра су без струје

1 ч

0
Рукавице за бокс, музеј спорта у Бањалуци.

Остали спортови

Историја бањалучког бокса у “Музеју спорта”

1 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Тешка несрећа на ауто-путу, има повријеђених

2 ч

0
Вицо Зељковић посјетио Змајеве

Фудбал

Вицо Зељковић посјетио Змајеве уочи одлучујуће утакмице

2 ч

1

Више из рубрике

Судар авиона и камиона у Њујорку

Свијет

Двоје мртвих, десетине повријеђених: Објављен снимак авионске несреће

2 ч

0
Нетанјаху и Трамп разговарали о Ирану

Свијет

Нетанјаху и Трамп разговарали о Ирану

2 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Желимо ЕУ као савез суверених држава

2 ч

0
Ништа од обуставе: Гађане три америчке базе

Свијет

Ништа од обуставе: Гађане три америчке базе

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

10

Новинарка и њено троје дјеце страдали у пожару

22

58

Незапамћена трагедија: Дјечак попио отров мислећи да је сок и преминуо

22

57

Ким Кардашијан овим потезом потврдила везу с Хамилтоном?

22

52

Ким Џонг Ун на изборима освојио 99,93 одсто гласова

22

50

Да ли ускоро стиже нова ставка на комуналне рачуне

