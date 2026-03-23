Иди, или ћу и тебе убити: Рођак дјевојке која је убила бившег открио језиве детаље

23.03.2026
21:16
Након трагичног инцидента у селу Мајац код Подујева, у којем су страдале три особе, појављују се различите верзије догађаја, након што је Ардита Гаши (31) убила Илијаза Ибрахимија, мушкарца са којим је наводно била у вези, и супругу њеног стрица Миадије Гаши (73).
Један од чланова породице Гаши, који је желио да остане анониман, испричао је медијима да породица никада није имала проблема и да није била упозната са односом између осумњичене Ардите Гаши и сада покојног Иљаза Брахимија (45) из Обилића.
Хроника
Тешка несрећа на ауто-путу, има повријеђених
"Након што је пуцала, отишла је у дјечију собу гдје је остала са троје дјеце и стрином. Рекла је ујни да изађе јер је морала да разговара са дјецом о нечему. Чим су изашли, чуо се врисак. Одмах смо потрчали, а она се закључала у собу. Када је њен брат покушао да уђе, усмјерила је пиштољ ка њему и рекла му: ‘Иди или ћу и тебе убити’", испричао је рођак.
Он је додао да је у трагичном случају коришћен револвер, одбацујући тврдње да је осумњичена пуцала аутоматским оружјем.
Фудбал
Вицо Зељковић посјетио Змајеве уочи одлучујуће утакмице
Ардита Гаши је након крвавог пира окренула оружје ка себи, након чега је била хоспитализована због самоповређивања, али није преживјела повреде и преминула је у понедјељак ујутру.
Са друге стране, портпаролка Основног тужилаштва у Приштини, Калтрина Шаља, изјавила је да је све почело као резултат спора између главноосумњичене и 45-годишњег мушкарца, али да мотив још није познат.
Тужилаштво је саопштило да је на мјесту убиства заплијењено ватрено оружје, неколико метака и други материјални докази, који су релевантни за случај.
Свијет
Двоје мртвих, десетине повријеђених: Објављен снимак авионске несреће
"Одмах након пријема информација, полиција и други истражни тимови, заједно са државним тужиоцем из Одјељења за тешка кривична дјела, изашли су на мјесто злочина како би предузели прве истражне радње. Током прегледа мјеста злочина, заплијењено је ватрено оружје и неколико метака, као и неки други материјални докази релевантни за случај. По налогу државног тужиоца, тијела жртава су послата Институту за судску медицину на обдукцију", саопштено је.
Према полицијским подацима, тијело мушкарца је пронађено у аутомобилу у близини куће осумњичене, док је старија жена преминула у Ургентном центру након што је подлегла прострелним ранама.
Друштво
Обустављају се летови из БиХ за популарну дестинацију
Ардита и Иљаз су наводно раскинули, али није познато да ли је то мотив крвавог злочина.
Према полицијским подацима, тијело мушкарца је пронађено у аутомобилу у близини куће осумњичене, док је старија жена преминула у Ургентном центру након што је подлегла прострелним ранама, преноси "Бота Сот".
Како пишу локални медији,специјалци су изашли на терен прије него што је Ардита Гаши себи одузела живот.
