Двоје мртвих, десетине повријеђених: Објављен снимак авионске несреће

Аутор:

АТВ

23.03.2026

20:49

Судар авиона и камиона у Њујорку
Фото: Screenshot / YouTube

Објављен је видео стравичне несреће у Њујорку у којој је авион Ер Канаде ударио у ватрогасно возило при чему су погинули пилот и копилот.

На снимку се види како је авион ишао пистом великом брзином, а испред њега се из неког разлога појавило ватрогасно возило у којег је ударио.

Од силине ударца ватрогасно возило је одлетјело неколико десетина метара, док је на авиону причињена велика материјална штета.

Осим два смртна случаја, у овој несрећи је повреде задобило више десетина особа.

НБЦ телевизија је навела да су ватрогасним возилом управљали полицијски службеници.

Раније је објављено да су један наредник и један полицајац задобили сломљене кости и да су у стабилном стању у болници.

Авион Ер Канада ЦРЈ-900 превозио је 72 путника и четири члана посаде из Монтреала, према прелиминарној листи путника која још увијек подлијеже потврди.

Летјелица је ударила ватрогасно возило брзином од око 39 километара на сат, наводи страница за праћење летова "Флајт радар".

