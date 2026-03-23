Logo
Large banner

Орбан: Желимо ЕУ као савез суверених држава

Извор:

СРНА

23.03.2026

20:38

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Denes Erdos

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да ће чланови парламентране групе "Патриоти" у Европском парламенту постати лидери Европе и направити највећи политички преображај у историји ЕУ, коју желе да виде као савез суверених држава.

- Желимо да преузмемо лидерске позиције у ЕУ. Желимо да заузмемо и преобликујемо бриселски централизам. Желимо Унију која је савез суверених народа - рекао је Орбан у видео-поруци на "Иксу" поводом првог окупљања парламентарне групе "Патриоте" у Будимпешти.

Он је нагласио да "Патриоте" не желе да се Унија претвори у федерацију или централизовани савез, већ да теже заједници суверених, поносних европских народа.

- Желимо да до краја деценије цијела Европа сија својим националним и конзервативним бојама - навео је Орбан.

Он је најавио да ће преузимање Европског парламента бити највећи политички преображај у историји ЕУ.

Подијели:

Тагови :

Виктор Орбан

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner