Орбан: Желимо ЕУ као савез суверених држава

23.03.2026
20:38
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да ће чланови парламентране групе "Патриоти" у Европском парламенту постати лидери Европе и направити највећи политички преображај у историји ЕУ, коју желе да виде као савез суверених држава.
- Желимо да преузмемо лидерске позиције у ЕУ. Желимо да заузмемо и преобликујемо бриселски централизам. Желимо Унију која је савез суверених народа - рекао је Орбан у видео-поруци на "Иксу" поводом првог окупљања парламентарне групе "Патриоте" у Будимпешти.
Он је нагласио да "Патриоте" не желе да се Унија претвори у федерацију или централизовани савез, већ да теже заједници суверених, поносних европских народа.
- Желимо да до краја деценије цијела Европа сија својим националним и конзервативним бојама - навео је Орбан.
Он је најавио да ће преузимање Европског парламента бити највећи политички преображај у историји ЕУ.
