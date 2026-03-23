Откривено ко је ирански званичник с којим Трамп преговара

АТВ

23.03.2026

19:14

Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Највиши изасланици америчког предсједника Доналда Трампа, Стив Виткоф и Џаред Кушнер, разговарали су са предсједником иранског парламента Мохамедом Багером Калибафом, рекли су израелски званичници израелским медијима.

Калибаф, блиски пријатељ убијеног команданта ИРГЦ-а Касема Сулејманија, који је био умијешан у насилно сузбијање протеста, појавио се као водећи доносилац одлука у ратно вријеме, пошто су високи ирански званичници елиминисани у израелско-америчкој кампањи против Ирана, објавио је лист "Тајмс оф Израел".

Раније у понедјељак Трамп је тврдио да САД разговарају са истакнутом личношћу и лидером у Ирану, одбијајући да открије његов идентитет.

Убрзо након тих тврдњи профил на мрежи Икс који се приписује Мохамеду Багеру Калибафу објавио је да нису вођени никакви преговори са САД.

Додаје се да су "лажне вијести" коришћене за "манипулацију" тржиштима нафте и да ирански народ "захтијева потпуно и покајничко кажњавање агресора".

Доналд Трамп

Иран вијести

Иран најновије вијести

Америка

