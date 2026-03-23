Откривено ко је ирански званичник с којим Трамп преговара

Аутор: АТВ
23.03.2026
19:14
Коментари: 0
Највиши изасланици америчког предсједника Доналда Трампа, Стив Виткоф и Џаред Кушнер, разговарали су са предсједником иранског парламента Мохамедом Багером Калибафом, рекли су израелски званичници израелским медијима.
Калибаф, блиски пријатељ убијеног команданта ИРГЦ-а Касема Сулејманија, који је био умијешан у насилно сузбијање протеста, појавио се као водећи доносилац одлука у ратно вријеме, пошто су високи ирански званичници елиминисани у израелско-америчкој кампањи против Ирана, објавио је лист "Тајмс оф Израел".
Република Српска
Нови закон доноси модернизацију платног промета у Српској
Раније у понедјељак Трамп је тврдио да САД разговарају са истакнутом личношћу и лидером у Ирану, одбијајући да открије његов идентитет.
Убрзо након тих тврдњи профил на мрежи Икс који се приписује Мохамеду Багеру Калибафу објавио је да нису вођени никакви преговори са САД.
Хроника
Погледајте спровођење Немање Миљковића: Ухапшен у акцији МУП-а Српске
Додаје се да су "лажне вијести" коришћене за "манипулацију" тржиштима нафте и да ирански народ "захтијева потпуно и покајничко кажњавање агресора".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
16
21
15
21
02
21
02
21
00
Тренутно на програму