Авион се срушио убрзо након полијетања: У летјелици било 110 војника?

Аутор:АТВ
23.03.2026
17:37
Коментари:0
Војни транспортни авион типа „Херкулес“, који припада колумбијском ратном ваздухопловству, срушио се у близини Пуерто Легуизама, у департману Путумајо, а према информацијама Блу радија, у авиону је требало да буде око 110 војника, али још нема званичних података!
Несрећа се догодила у руралном подручју на југозападу земље, а потврду о паду летјелице дао је министар одбране, пензионисани генерал Педро Санчез.
Друштво
Мартовска зима се не зеза: Најављено до метар снијега у БиХ
Министар Санчез је изјавио да се пад догодио убрзо након полијетања, док су војне јединице већ успјеле да стигну на мјесто трагедије.
Ипак, званичник је нагласио да тачан број жртава, као ни узроци пада авиона, још увијек нису прецизно утврђени.
„Активирани су сви протоколи за помоћ жртвама и њиховим породицама, а покренута је и званична истрага о инциденту“, поручио је министар.
Санчез је упутио најискреније саучешће породицама настрадалих и апеловао на јавност да се суздржи од спекулација из поштовања према њиховом болу.
Република Српска
Нови закон доноси модернизацију платног промета у Српској
Он је овај догађај описао као изузетно болан тренутак за цијелу земљу, додајући да су мисли и молитве нације уз погођене породице, преноси Курир.
🚨 BREAKING: A Colombian Air Force Hercules transport aircraft has crashed in Puerto Leguízamo, Putumayo, Colombia, shortly after takeoff, with around 100 military personnel reportedly aboard as two full pelotons were being transported. Rescue and emergency operations are… pic.twitter.com/Xu4jzxSBll— Mossad Commentary (@MOSSADil) March 23, 2026
