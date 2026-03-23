Авион се срушио убрзо након полијетања: У летјелици било 110 војника?

АТВ

23.03.2026

17:37

Срушио се авион у Колумбији
Фото: X/Screenshot

Војни транспортни авион типа „Херкулес“, који припада колумбијском ратном ваздухопловству, срушио се у близини Пуерто Легуизама, у департману Путумајо, а према информацијама Блу радија, у авиону је требало да буде око 110 војника, али још нема званичних података!

Несрећа се догодила у руралном подручју на југозападу земље, а потврду о паду летјелице дао је министар одбране, пензионисани генерал Педро Санчез.

Министар Санчез је изјавио да се пад догодио убрзо након полијетања, док су војне јединице већ успјеле да стигну на мјесто трагедије.

Ипак, званичник је нагласио да тачан број жртава, као ни узроци пада авиона, још увијек нису прецизно утврђени.

„Активирани су сви протоколи за помоћ жртвама и њиховим породицама, а покренута је и званична истрага о инциденту“, поручио је министар.

Санчез је упутио најискреније саучешће породицама настрадалих и апеловао на јавност да се суздржи од спекулација из поштовања према њиховом болу.

Он је овај догађај описао као изузетно болан тренутак за цијелу земљу, додајући да су мисли и молитве нације уз погођене породице, преноси Курир.

