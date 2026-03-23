Развод није био крај: Ана Ивановић повукла радикалан потез према Швајнштајгеру

23.03.2026
Вијест о разводу Ане Ивановић и Бастијана Швајнштајгера и даље изазива велику пажњу јавности, а како ствари стоје, њихов однос није завршен само на приватном, већ и на пословном плану.
Према изворима блиским бившем пару, некадашња тениска шампионка и прослављени њемачки фудбалер донијели су одлуку да ставе тачку не само на брак, већ и на све заједничке пословне пројекте који су им годинама доносили милионске приходе.
Њих двоје су, док су били у складном односу, важили за један од најутицајнијих и најтраженијих парова у свијету спорта и маркетинга, а бројне свјетске компаније ангажовале су их као заштитна лица својих брендова.
Како извор наводи, ријеч је о уговорима вриједним милионе евра, који су обухватали промоцију гардеробе, спортске опреме, луксузних сатова, али и козметичких производа. Њихова заједничка појава била је гарант успјешне кампање, јер су симболизовали склад, успјех и здрав начин живота.
"Ана и Швајни су имали озбиљне уговоре са великим компанијама. Њихов имиџ као пара био је изузетно цијењен на тржишту. Међутим, након одлуке о разводу, тенисерка је јасно ставила до знања да не жели да наставља било какву пословну сарадњу са бившим мужем", тврди извор упућен у ситуацију.
Према истим информацијама, њихов правни тим обавијестио је све компаније са којима су сарађивали да ће убудуће моћи да их ангажују искључиво појединачно. Ова одлука, како се наводи, донесена је споразумно, али и врло одлучно, без намјере да се у будућности поново укрсте њихови професионални путеви.
"Ни једно ни друго не жели више заједничке пројекте. Сматрају да је то најчистији и најједноставнији начин да свако настави даље без додатних компликација", додаје извор.
Додатну пажњу јавности изазвале су и информације о пословним потешкоћама са којима се Ана недавно суочила. Наиме, бивша тенисерка је, како смо раније писали, уложила чак три милиона евра у покретање козметичког бизниса, који није остварио очекивани успјех.
Према доступним информацијама, лоша продаја била је само један од проблема. Наводно је Бастијан потраживао дио прихода од тог посла, позивајући се на раније финансијске и брачне договоре, што Ана није жељела да прихвати.
Управо тај неспоразум додатно је продубио јаз између некадашњих партнера и убрзао доношење одлуке о потпуном раздвајању, како приватно, тако и пословно, преноси Курир.
