Голотиња му донијела богатство: Колико новца је имао Леонид Радвински

23.03.2026
Смрт власника платформе OnlyFans Леонида Радвинског поново је усмјерила пажњу на огромно богатство које је стекао преко платформе.
Портпарол је рекао да је компанија дубоко ожалошћена његовом смрћу и напоменуо да је преминуо мирно након дуге борбе са раком. Представник је такође изјавио да је његова породица тражила приватност током овог тешког периода.
Леонид Радвински, амерички држављанин поријеклом из Украјине, био је власник компаније OnlyFans и већински акционар и директор њене матичне компаније, Fenix International Limited.
Његову смрт је компанија потврдила у понедјељак, 23. марта.
OnlyFans, платформа заснована на претплати, првенствено позната по садржају за одрасле, покренуо је 2016. године британски предузетник Тим Стокли.
Двије године касније, 2018. године, Радвински је купио Fenix International Limited, преузевши контролу над платформом.
Његово преузимање означило је прекретницу. Преобликовао је пословни модел и проширио његов домет, трансформишући га од релативно нишне веб странице у веома профитабилну глобалну платформу.
Услуга омогућава корисницима да се претплате и плате за ексклузивни садржај од креатора, што је постало кључни покретач њеног финансијског успјеха.
У вријеме његове смрти, нето богатство Радвинског је износило 4,7 милијарди долара, према "Форбсу". Ово га је поставило на 869. мјесто на листи најбогатијих особа на свету.
На Форбсовој листи 400 најбогатијих појединаца у Америци за 2025. годину, заузео је 181. мјесто.
Његова зарада је у великој мјери била повезана са успјехом сајта OnlyFans, који је посљедњих година доживио огроман раст.
Платформа је постала главни извор прихода за Радвинског.
До 2024. године, OnlyFans је наводно генерисао око 1,9 милиона долара дневно за њега, према подацима "Форбса".
Финансијски подаци компаније додатно истичу њену величину. У 2024. години, OnlyFans је пријавио приход од 1,4 милијарде долара, док су корисници заједно потрошили 7,2 милијарде долара на платформи.
До почетка 2025. године, Радвински је себи исплатио 1,8 милијарди долара дивиденди, што одражава снажан новчани ток и профитабилност платформе.
Пандемија Ковид-19 одиграла је главну улогу у убрзавању популарности OnlyFansа.
Како су људи проводили више времена онлајн, и креатори садржаја и претплатници су се окупљали на платформи.
Овај пораст је значајно повећао богатство Радвинског, што је довело до тога да га "Форбс" званично призна призна милијардером 2021. године.
Према извјештајима, Радвински је био у преговорима о продаји OnlyFansа у послу који би могао да процијени вредност компаније на 8 милијарди долара.
Ова потенцијална трансакција је објављена у августу и истакла је снажну тржишну позицију платформе.
Радвински је одржавао веома приватан јавни профил и ријетко је давао интервјуе. Међутим, извјештаји указују да је његова рана каријера укључивала креирање веб страница које су тврдиле да усмјеравају кориснике ка неприкладном садржају који укључује малољетнике или бестијалност.
"Форбс" је напоменуо да нема доказа да су ове веб странице заиста линковале до таквог материјала. Међутим, извијестио је да је Радвински зарађивао новац кликовима корисника на тим платформама.
Успјех OnlyFansа лежи у његовом моделу директне претплате потрошачима.
Омогућавајући креаторима да монетизују ексклузивни садржај, платформа је изградила стабилан и скалабилан ток прихода.
Вођство Радвинског је претворило овај модел у глобални посао, генеришући милијарде потрошње корисника и константан профит кроз претплате и трансакције.
Иза преминулог Радвинског остали су супруга Кејти Чудновски и њихово четворо дјеце, преноси "Матрабхаби".
