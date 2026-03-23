На путеве у дијелу БиХ стижу нове моћне камере

АТВ

23.03.2026

16:12

На путеве у дијелу БиХ стижу нове моћне камере

Влада Кантона Сарајево усвојила је закључке којима се одобрава наставак пројекта инсталирања аналитичких камера за препознавање и аквизицију регистарских ознака, тзв. СПАРТА.

Пројекат подразумијева и проширење радарских система радарима нове генерације на додатним локацијама у Кантону Сарајево.

За ове пројекте урађени су елаборати који потврђују оправданост пројеката с циљем повећања безбједности учесника у саобраћају, као и ефикаснијег, економичнијег и унапријеђеног дјеловања полицијских службеника.

У току 2025. године у Кантону Сарајево су на додатне 44 локације инсталиране аналитичке камере за препознавање и аквизицију регистарских ознака које могу идентификовати украдена возила, а значајне су и за расвјетљавање свих врста кривичних дјела.

Пројекат почео 2017 године

Овај пројекат је почео још 2017. године када су постављене прве двије АНПР камере, док је данас у Кантону Сарајево укупно 101 АНПР камера.

Фотографије забиљежене овим камерама су у високој резолуцији, како дневне, тако и ноћне и снимају веома јасне слике возила и возача који је починио прекршај.

"Прије увођења АНПР камера број украдених возила у Кантону Сарајево кретао се око 600 на годишњем нивоу, док је данас тај број смањен за више од 90%. Огроман је њихов допринос и у рјешавању других кривичних дјела забиљежених камерама у различитим дијеловима града и зато нам је циљ поставити их на што више локација,“ појаснио је министар Адмир Катица.

Говорећи о другом пројекту, проширењу радарских система, подсјетио је да је још 2024. године одлучено да се радарима ‘покрије’ главна градска саобраћајница.

За двије године одузето 450 возила

"Радарске контроле и одузимање возила од вишеструких прекршилаца су мјере које су се до сада показале међу најефикаснијим у борби против саобраћајне делинквенције. Још 2024. године, одлучено је да се изврши постављање радара дуж главне градске саобраћајнице, на потезу од Илиџе до Башчаршије и у супротном смјеру. Због потешкоћа у спровођењу поступака јавних набавки, овај пројекат није се успио реализовати, те ће се поново покренути у 2026.години,“ појаснио је Катица.

Додао је да је полиција од средине 2023. до краја 2025. године од вишеструких прекршилаца одузела више од 450 возила.

Влада Кантона Сарајево је за имплементацију и реализацију ових пројекта задужила Управу полиције Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, која ће набавке извршити у складу са Законом о јавним набавкама.

На путеве у дијелу БиХ стижу нове моћне камере

