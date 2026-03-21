Ово су најквалитетнији аутомобили послије пређених 100.000 километара

21.03.2026

18:38

Одузети ауди
Апсолутни шампион међу свим тестираним моделима био је Ауди А3 Спортбек г-трон, који је још 2017. године поставио стандард - завршио је тест без иједног јединог проблема.

Тек послије више од 100.000 пређених километара, види се право лице аутомобила, сматра Ауто Билд.

Зато и праве дугорочни тест, чији резултати су објављени ових дана.

Аутомобили се, на овом тесту, возе у свим условима - од градске гужве до дугих ауто-путева, по киши, снијегу и врућини.

На крају, суд није само технички, већ представља свеобухватну оцјену поузданости, квалитета израде и понашања у реалном животу.

Разлике међу моделима знају да буду значајне, али овд‌је је ријеч искључиво о апсолутној елити.

У питању су аутомобили који су на захтјевном тесту освојили највишу оцјену 1 или чак 1+, уз минималан број забиљежених грешака.

Да би се стигло до савршене оцјене, дозвољена су највише четири казнена поена, док је за оцјену 1- граница осам.

Током цијелих 100.000 километара није било ни кварова ни застоја, а ни детаљна завршна анализа након растављања возила није открила никакве недостатке. Сличан подвиг успео је да понови и BMW М3 2023. године, који је такође прошао без иједне грешке, уз минимално хабање и врхунску завршну обраду.

Врло близу савршенства били су и модели као што су Ауди А4 Авант и Ауди А6 Авант, који су показали изузетну издржљивост и квалитет.

Код А6 је једини проблем био повремени квар сензора за паркирање, док је остатак возила остао беспријекорно очуван чак и након више од 110.000 километара.

Сличан ниво поузданости показао је и BMW З4, који током теста није захтијевао ниједну непланирану посјету сервису.

Занимљиво је да су одличне резултате постигли и приступачнији модели. Сеат Атека је, упркос једноставнијој опреми, показао готово беспријекорну поузданост, док је VW T-Cross без иједног квара завршио тест, уз тек благе трагове површинске корозије који нису утицали на укупну оцјену. BMW 320д Тоуринг и Мазда CX-5 такође су се доказали као изузетно поуздани, уз тек ситне замјерке које нису битно утицале на коначан утисак, преноси Б92.

На крају, међу најпријатнијим изненађењима нашао се и Сузуки Swift Спорт.

Мали "спортиста" је тест прошао без проблема у вожњи, а једина замјерка односила се на почетне трагове корозије откривене тек приликом растављања.

Да тога није било, и он би се нашао међу моделима са савршеном оцјеном.

