Америка увела санкције словеначкој фирми

Извор:

Аваз

21.03.2026

18:04

Америка увела санкције словеначкој фирми
Фото: Tanjug/AP/Omar Havana

Уред за контролу стране имовине, који д‌јелује у оквиру америчког Министарства финансија, ставио је на листу санкција укупно 25 појединаца и компанија због њихових веза с Хезболахом и Русијом, укључујући и компанију за препродају телекомуникацијских услуга Calllync, са сједиштем у Цељу.

Уред за контролу стране имовине (ОФАЦ) при Министарству финансија САД-а додао је 16 компанија на листу појединаца и пословних субјеката које предводи финансијер Хезболаха и бивши службеник за јавне инвестиције Ала Хасан Хамиех, наводи се на веб страници Министарства финансија САД-а.

- Ала Хамиех надгледа мрежу компанија којима управљају чланови породице и блиски сарадници, а које перу новац и прикупљају средства за Хезболах. Ове особе и компаније, са сједиштем у Либану, Сирији, Пољској, Словенији, Катару и Канади, биле су укључене у бројне економске пројекте и вјерује се да су омогућиле преусмјеравање више од 100 милиона долара од 2020. године. Мрежа представља кључни извор финансирања Хезболаха, који наставља с насиљем упркос позивима на разоружање - преноси словеначки 24ур.

Haker

Србија

Крађа података Телекома: Хакер лоциран у иностранству, очекује се брзо привођење

Амерички министар финансија Скот Бесент каже да је "Иран глава змије када је у питању глобални тероризам, а његови посредници попут Хезболаха проводе Техеранову мисију сијања хаоса и уништења изван његових граница."

"Хезболах наставља преусмјеравати средства која с правом припадају либанонском народу како би финансирао своје терористичке операције. Ова акција циља кључне играче у његовој глобалној финансијској мрежи који подржавају његове милитантне активности", додао је.

У словеначком регистру предузећа наводи се да је власник компаније Calllync Телекомуникацијске Сторитве доо, са сједиштем у Цељу, Хашем Баха Адин, са регистрованом адресом у Бејруту. Према подацима на web страници Company Wall, компанија је у 2024. години остварила приход од 5,6 милиона евра и има само једног запосленог.

Он нема банковни рачун у Словенији од фебруара. Хасхема америчко Министарство финансија описује као сиријског брокера оружја који сарађује са финансијском мрежом Хезболаха и другим већ санкционисаним особама.

Прочитајте више

Путин клекнуо усред церемоније и изненадио све

Свијет

Путин клекнуо усред церемоније и изненадио све

5 ч

2
Лукић: Орбанова оцјена о Додику утемељена, издржао снажне притиске

Република Српска

Лукић: Орбанова оцјена о Додику утемељена, издржао снажне притиске

5 ч

0
Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица о иступу Тонина Пицуле: Све сами лицемјери, који жмуре на брутално урушавање европских вриједности

5 ч

13
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Златно доба у мађарско-америчким односима

5 ч

1

Више из рубрике

Оборен још један Ф-16, Иран не попушта

Свијет

Оборен још један Ф-16, Иран не попушта

4 ч

0
Путин клекнуо усред церемоније и изненадио све

Свијет

Путин клекнуо усред церемоније и изненадио све

5 ч

2
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Златно доба у мађарско-америчким односима

5 ч

1
Мариа Захарова

Свијет

Захарова: Њемачка без руских енергената на ивици катастрофе

5 ч

0
