Америка увела санкције словеначкој фирми

Уред за контролу стране имовине, који дјелује у оквиру америчког Министарства финансија, ставио је на листу санкција укупно 25 појединаца и компанија због њихових веза с Хезболахом и Русијом, укључујући и компанију за препродају телекомуникацијских услуга Calllync, са сједиштем у Цељу.
Уред за контролу стране имовине (ОФАЦ) при Министарству финансија САД-а додао је 16 компанија на листу појединаца и пословних субјеката које предводи финансијер Хезболаха и бивши службеник за јавне инвестиције Ала Хасан Хамиех, наводи се на веб страници Министарства финансија САД-а.
- Ала Хамиех надгледа мрежу компанија којима управљају чланови породице и блиски сарадници, а које перу новац и прикупљају средства за Хезболах. Ове особе и компаније, са сједиштем у Либану, Сирији, Пољској, Словенији, Катару и Канади, биле су укључене у бројне економске пројекте и вјерује се да су омогућиле преусмјеравање више од 100 милиона долара од 2020. године. Мрежа представља кључни извор финансирања Хезболаха, који наставља с насиљем упркос позивима на разоружање - преноси словеначки 24ур.
Амерички министар финансија Скот Бесент каже да је "Иран глава змије када је у питању глобални тероризам, а његови посредници попут Хезболаха проводе Техеранову мисију сијања хаоса и уништења изван његових граница."
"Хезболах наставља преусмјеравати средства која с правом припадају либанонском народу како би финансирао своје терористичке операције. Ова акција циља кључне играче у његовој глобалној финансијској мрежи који подржавају његове милитантне активности", додао је.
У словеначком регистру предузећа наводи се да је власник компаније Calllync Телекомуникацијске Сторитве доо, са сједиштем у Цељу, Хашем Баха Адин, са регистрованом адресом у Бејруту. Према подацима на web страници Company Wall, компанија је у 2024. години остварила приход од 5,6 милиона евра и има само једног запосленог.
Он нема банковни рачун у Словенији од фебруара. Хасхема америчко Министарство финансија описује као сиријског брокера оружја који сарађује са финансијском мрежом Хезболаха и другим већ санкционисаним особама.
