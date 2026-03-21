Оборен још један Ф-16, Иран не попушта

21.03.2026

17:42

Јединице иранске противваздушне одбране саопштиле су да су данас у централном ваздушном простору обориле трећи непријатељски авион Ф-16 током сукоба.

У саопштењу Канцеларије за односе с јавношћу Корпуса исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) наводи се да је противваздушна ракета погодила други непријатељски борбени авион у централном дијелу иранског ваздушног простора.

Према истом извору, ријеч је о трећем ловцу Ф-16 који припада, како је описано, непријатељском противнику, а мета је погођена у 03:45 по локалном времену, тврди Кликс. Авион је наводно био циљан напредним системима противваздушне одбране којима управљају Ваздухопловне снаге ИРГЦ-а.

У саопштењу ИРГЦ-а се додаје да је неколико сати раније израелска војска признала да је лансирала ракету противваздушне одбране на један од својих борбених авиона.

Даље се наглашава да успешно праћење и пресретање више од 200 ваздушних циљева, укључујући дронове, крстареће ракете, авионе за допуну горива и напредне борбене авионе током прве три недеље сукоба, одражава значајно побољшање могућности иранске мреже за ваздушни надзор и пресретање, као и јачање система противваздушне одбране земље.

Иран

F 16

