Лукић: Орбанова оцјена о Додику утемељена, издржао снажне притиске

21.03.2026
17:19
Професор уставног права Радомир Лукић оцијенио је да су утемељене ријечи мађарског премијера Виктора Орбана о Милораду Додику као "највећем политички преживјелом", јер је успио да издржи снажне међународне и унутрашње притиске којима је годинама изложен.
Лукић је рекао Срни да је Додик, штитећи српски национални идентитет и залажући се за очување и институционално јачање Републике Српске, био под притиском америчких санкција, као и дјеловања Њемачке посредством такозваног високог представника.
- Истовремено, као и други српски политички представници, изложен је и континуираним притисцима из политичког Сарајева, односно притисцима од бошњачких политичара - навео је Лукић.
Он је истакао да је Орбан добро упознат са приликама у БиХ и да препознаје притиске којима је Додик био изложен, али које је успио да издржи.
- Очекујем да ће и у наредном периоду остати отпоран на ту врсту притисака и уцјена - поручио је Лукић.
Предсједник Владе Мађарске Виктор Орбан рекао је на Конференцији конзервативне политичке акције /ЦПАЦ/ у Будимпешти да Милорад Додик заслужује титулу највећег политички преживјелог америчких санкција, њемачког изнуђивања и бошњачког малтретирања.
