Америка тражи од Европе да ограничи путовања због еболе

Аутор:АТВ
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Америчка администрација позвала је европске земље да слиједе примјер Вашингтона и уведу ограничења путовања људима који су недавно боравили у земљама централне Африке погођеним избијањем еболе.
Циљ мјере је да се избјегне ширење вируса током Свјетског првенства у фудбалу, рекли су извори и званичници.
Портпарол Европске комисије рекао је да нема доказа да су потребне додатне мјере на границама да би се спријечило ширење вируса у Европу.
Амерички центри за контролу и превенцију болести прошлог мјесеца издали су наредбу којом се страним држављанима који су били у Демократској Републици Конго, Уганди или Јужном Судану у претходних 21 дан онемогућава улазак у САД, а Американци су усмјерени на одабране аеродроме ради прегледа.
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Потврђено више од 100 смртних случајева од еболе
Државни секретар Марко Рубио рекао је да се еболи не смије дозволити да уђе у САД, а напори администрације су усредсређени на задржавање свих потенцијално изложених вирусу у иностранству, иако САД имају опремљене објекте за лијечење еболе.
Званичник Стејт департмента рекао је да ограничења путовања, у комбинацији са обећањима САД за финансирање одговора на еболу, показују да је Вашингтон "интензивирао" напоре да заштити Американце од еболе, преноси Срна.
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