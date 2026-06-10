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Америка тражи од Европе да ограничи путовања због еболе

Аутор:

АТВ
10.06.2026 17:47

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Здравствени радник дезинфикује кола хитне помоћи у центру за лијечење Монгбвалу која су превозила пацијента за кога се сумња да је оболио од еболе у ​​Монгбвалуу, Конго, у петак, 5. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Америчка администрација позвала је европске земље да слиједе примјер Вашингтона и уведу ограничења путовања људима који су недавно боравили у земљама централне Африке погођеним избијањем еболе.

Циљ мјере је да се избјегне ширење вируса током Свјетског првенства у фудбалу, рекли су извори и званичници.

Портпарол Европске комисије рекао је да нема доказа да су потребне додатне мјере на границама да би се спријечило ширење вируса у Европу.

Амерички центри за контролу и превенцију болести прошлог мјесеца издали су наредбу којом се страним држављанима који су били у Демократској Републици Конго, Уганди или Јужном Судану у претходних 21 дан онемогућава улазак у САД, а Американци су усмјерени на одабране аеродроме ради прегледа.

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Државни секретар Марко Рубио рекао је да се еболи не смије дозволити да уђе у САД, а напори администрације су усредсређени на задржавање свих потенцијално изложених вирусу у иностранству, иако САД имају опремљене објекте за лијечење еболе.

Званичник Стејт департмента рекао је да ограничења путовања, у комбинацији са обећањима САД за финансирање одговора на еболу, показују да је Вашингтон "интензивирао" напоре да заштити Американце од еболе, преноси Срна.

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Тагови :

ебола

Ебола вирус

Америка

Европа

забрана путовања

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