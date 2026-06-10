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Амерички дипломата пронађен мртав у хотелу

10.06.2026 17:42

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Илустрација плаве полицијске ротације која није укључена

Амерички дипломат пронађен је мртав у Мјанмару, а тајландска држављанка приведена је у оквиру истраге, саопштио је у сриједу амерички Стејт департмент (State Department). Чланови дипломатске заједнице у Јангону (Yangon) потврдили су да је жена у полицијском притвору, пише Јуроњуз (Euronews).

Стејт департмент потврдио смрт

Амерички званичници на Тајланду и у Амбасади САД у Мјанмару упутили су новинарска питања Стејт департменту. Одатле су потврдили "смрт запосленог америчке владе" који је радио у амбасади у Јангону, али без изношења додатних детаља.

"Из поштовања према приватности породице и ближњих, у овом тренутку немамо више информација које можемо подијелити", наведено је у одговору Стејт департмента послатом агенцији Асошиејтед прес (Associated Press).

Истрага о могућем убиству

Према изјавама троје чланова дипломатске заједнице у Мјанмару, који су жељели остати анонимни јер нису овлашћени да говоре о случају, тијело дипломате пронађено је прије отприлике двије седмице у хотелу Сакура резиденс енд хотел (Sakura Residence & Hotel).

Ријеч је о објекту с апартманима за дугорочни најам који је популаран међу дипломатама, пословним људима и другим страним посјетиоцима, а смјештен је око километар и по од америчке амбасаде. Исти извори наводе да полиција случај третира као могуће убиство, те да је тајландска држављанка у притвору.

Званичних информација нема

Власти Мјанмара ријетко дају информације медијима. Дежурни службеник у полицијској станици надлежној за подручје у којем се налази хотел одбио је да коментарише случај, као и управник хотела Сакура. Амбасада Тајланда у Јангону и тајландско Министарство спољних послова такође су одбили да одговоре да ли су осумњиченој пружили конзуларну помоћ или да открију било какве друге информације о случају.

(Јуроњуз)

Мјанмар је поприште сукоба између војне власти, која је 2021. године свргнула демократски изабрану лидерку Аун Сан Су Ћи, и различитих оружаних група које чине етничке мањине и продемократске снаге.

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Тагови :

дипломата

Мјанмар

пронађено тијело

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