Амерички дипломата пронађен мртав у хотелу

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Амерички дипломат пронађен је мртав у Мјанмару, а тајландска држављанка приведена је у оквиру истраге, саопштио је у сриједу амерички Стејт департмент (State Department). Чланови дипломатске заједнице у Јангону (Yangon) потврдили су да је жена у полицијском притвору, пише Јуроњуз (Euronews).
Амерички званичници на Тајланду и у Амбасади САД у Мјанмару упутили су новинарска питања Стејт департменту. Одатле су потврдили "смрт запосленог америчке владе" који је радио у амбасади у Јангону, али без изношења додатних детаља.
"Из поштовања према приватности породице и ближњих, у овом тренутку немамо више информација које можемо подијелити", наведено је у одговору Стејт департмента послатом агенцији Асошиејтед прес (Associated Press).
Према изјавама троје чланова дипломатске заједнице у Мјанмару, који су жељели остати анонимни јер нису овлашћени да говоре о случају, тијело дипломате пронађено је прије отприлике двије седмице у хотелу Сакура резиденс енд хотел (Sakura Residence & Hotel).
Ријеч је о објекту с апартманима за дугорочни најам који је популаран међу дипломатама, пословним људима и другим страним посјетиоцима, а смјештен је око километар и по од америчке амбасаде. Исти извори наводе да полиција случај третира као могуће убиство, те да је тајландска држављанка у притвору.
Власти Мјанмара ријетко дају информације медијима. Дежурни службеник у полицијској станици надлежној за подручје у којем се налази хотел одбио је да коментарише случај, као и управник хотела Сакура. Амбасада Тајланда у Јангону и тајландско Министарство спољних послова такође су одбили да одговоре да ли су осумњиченој пружили конзуларну помоћ или да открију било какве друге информације о случају.
(Јуроњуз)
Мјанмар је поприште сукоба између војне власти, која је 2021. године свргнула демократски изабрану лидерку Аун Сан Су Ћи, и различитих оружаних група које чине етничке мањине и продемократске снаге.
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